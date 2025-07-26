Parasıyla satın aldı bedava dağıttı! Bir kamyon dolusu... 'Tarlada çürümesin istedik'

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Erhan Alan isimli hayırsever, bu yıl fiyatların düşüklüğü sebebiyle elinde kalan ürünlerini satamayan üreticilere destek olmak amacıyla 12 ton karpuz satın aldı.

Karpuzlar, Hacı Bayram Halil Camii önüne namaz çıkışında römorklarla getirildi ve mahalle sakinlerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Alan'ın temin ettiği karpuzlar, cami cemaatinin ardından ilçedeki öğrenci yurtları ve dar gelirli ailelere de ulaştırıldı. Kısa sürede tükenen karpuzlar hem üreticileri hem de vatandaşları sevindirdi.