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Parasıyla satın aldı bedava dağıttı! Bir kamyon dolusu... 'Tarlada çürümesin istedik'

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#Karpuz#Üretici Desteği#Sakarya
Parasıyla satın aldı bedava dağıttı Bir kamyon dolusu... Tarlada çürümesin istedik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 15:03

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hayırsever bir vatandaş, tarlada çürümeye terk edilen karpuzları satın alarak hem üreticinin hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

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Erhan Alan isimli hayırsever, bu yıl fiyatların düşüklüğü sebebiyle elinde kalan ürünlerini satamayan üreticilere destek olmak amacıyla 12 ton karpuz satın aldı.

Karpuzlar, Hacı Bayram Halil Camii önüne namaz çıkışında römorklarla getirildi ve mahalle sakinlerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Alan'ın temin ettiği karpuzlar, cami cemaatinin ardından ilçedeki öğrenci yurtları ve dar gelirli ailelere de ulaştırıldı. Kısa sürede tükenen karpuzlar hem üreticileri hem de vatandaşları sevindirdi.

Parasıyla satın aldı bedava dağıttı Bir kamyon dolusu... Tarlada çürümesin istedik

Hayırsever Erhan Alan yaptığı açıklamada, "Derdimiz, burada üreticiye destek olmak. Şu anda karpuz para etmiyor. Biz de tarlada çürümesin istedik. Amacımız hem üreticiye hem de tüketiciye destek olmak" dedi.

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#Karpuz#Üretici Desteği#Sakarya

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