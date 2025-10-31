Pastanede tanıştığı adamın vaadine kandı, milyonlarını kaptırdı! 'Aileden biri gibi davranırdı, kendi paramın dilencisi oldum'

Haberin Devamı

Kentte yaşayan 2 çocuk annesi Filiz Çetin, iddiasına göre, 1 yıl önce çocuklarını götürdüğü kursun yanındaki pastanede sürekli vakit geçiren İ.H.S. ile tanıştı ve arkadaşlıkları başladı. Çetin'e kendisini yardımsever, güvenilir biri olarak tanıtan İ.H.S., çevresindekilere de portföy yöneticisi olduğunu, paraları değerlendirdiğini söyledi.

Güven kazanan İ.H.S., Filiz Çetin'den parça parça para aldı. 100 ile 200 bin lira arasında değişen miktarlar talep eden İ.H.S., şubat ayından itibaren daha yüksek meblağlar istedi. Nisan ayına kadar devam eden süreçte İ.H.S.'nin kendisinden toplamda yaklaşık 4 milyon lira aldığını öne süren Filiz Çetin, savcılığa başvurup, şikayetçi oldu. Çetin, İ.H.S.'nin kendisine güven sağladığını belirterek, "Sabahtan akşama aynı yerde olurdu. Herkes onu tanır, aileden biri gibi davranırdı. 'Ben kaçan biri değilim, yerim yurdum belli' derdi. Herkese kendini acındıran hikayeler anlatırdı. Ben de 'Hasta ve ölecek bir insan ne çalabilir ki' diye düşündüm. Arkadaşlığımız başlamış oldu. İşlemleri bile bazen telefonumdan kendisi yapıyordu" dedi.

'PARAMI İSTEDİĞİMDE 'BENİ TACİZ EDİYORSUN' DİYORDU'

Elden verdiği para ve ziynet eşyalarıyla birlikte toplamda 4 milyon lirasını geri istediğini söyleyen Filiz Çetin, "Banka kayıtlarıyla 3 milyon 300 bin lirasını kanıtlayabiliyorum. Bunun dışında altın bozdurup verdiklerim, kredi kartlarımdan yaptığım ödemeler de var. Sürekli, 'Paraları katlayacağız, kimseye muhtaç olmayacaksın' diyordu. Oysa paramı aldı, hiçbirini geri vermedi. Kendi paramın dilencisi oldum. Arayıp sürekli paramı istediğimde ise 'Beni taciz ediyorsun' gibi yanıtlar alıyordum" diye konuştu.

'PARAMIN PUL OLMASINI İSTEMİYORUM'

İyi niyetinin suistimal edildiğini söyleyen Çetin, "Paralarımı aldı, çocuklarımın okul senetlerini ödeyeceğini söyledi ama ödemedi. İyi niyetimi kullandı, arkadaş gibi yaklaştı, amacı tamamen paraymış. Yalnızca beni değil, çevresindeki başka insanları da dolandırmış. Fakat kimse şahitlik yapmak istemiyor. Yasalara güveniyorum, paramın pul olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

'KAMU DAVASI AÇILACAĞINA İNANCIMIZ TAM'

Filiz Çetin'in avukatı Hazal Ekin Bilge Öztürk de "Bahsi geçen şahıs kendisini borsayla ilgilenen biri olarak tanıttı. Müvekkilden birçok kez para talep edilmiştir. Müvekkil de bu miktarları iletmiştir. Fakat olayın farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheli hakkında iddianame düzenleyerek kamu davası açacağına inancımız tamdır" dedi.

DHA muhabirinin ulaştığı İ.H.S. ise Filiz Çetin'in iddialarını reddederek, Çetin'e kendisinin de para verdiğini, yaşanan durumun karşılıklı olduğunu ileri sürdü.