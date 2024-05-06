Parasını alamayan müteahhit evi götürdü... Geriye sadece çakıl taşları kaldı

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Site içerisinde bulunan 5 evi satın alanlar, eşyalarını yerleştirerek, bahçelerini kendilerine göre düzenledi. Bungalovlar, ev sahipleri tarafından hafta sonları ve tatillerde kullanılmaya başlandı. Ancak iddiaya göre bu 5 bungalovdan birinin sahibi olan Y.K.Y., siteyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Alacaklı olan Y.K.Y.’nin bir gece, beraberinde getirdiği kişiler ve araçlarla sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldığı iddia edildi. Diğer ev sahipleri, olaydan birkaç gün sonra bungalovlarına gidince şoke oldu. Evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığını gören ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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‘VİNÇ VE KAMYON GETİRMİŞLER’

Ev sahiplerinden Enis Onat, “Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar. Bu işi yapan buradaki hissedarlardan biri. Biz kendisini bulduk. Bize evleri yapan kişiyle arasında maddi sıkıntı olduğunu söyledi. Şikâyetçi olduk” dedi.

‘ÇALINMADI, SÖKÜLDÜ’

Çatalca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “Emniyet birimlerimizin konuya ilişkin yaptığı çalışma sonucunda; iddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024 tarihinde evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır” denildi.