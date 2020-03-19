‘Parasetamol çare değil alternatif’

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, bu durumu Hürriyet’e şöyle değerlendirdi:

“İbuprofen ateş düşürücü olarak kullanılan bir ilaç. Genel olarak her durumda kullanılır. Yapılan çalışmalardan birinde bu ilacın koronavirüs belirtisi gösteren hastalarda bazı yan etkileri olduğu tespit edilmiş. Dünya Sağlık Örgütü de bu çalışmaya dayanarak ibuprofen yerine parasetamol kullanılmasını tavsiye ediyor. Yanlış anlaşılma olmamalı. ‘Parasetamol koronavirüs tedavisine doğrudan iyi geliyor’ anlamında bir açıklama değil bu. Sadece ateş düşürücü olarak kullanılırken yan etkisi belirlenen bir ilaca karşı alternatif bir başka ilaç tavsiye ediliyor. Ateş düşürücü olarak başka birçok ilaçlar da var.”