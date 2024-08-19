Paramotorlu teröristler Akıncı’ya takıldı

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ‘Akıncı TİHA’, Şırnak’ın Uludere İlçesi Düğün Dağı bölgesinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığını belirledi.

4 PKK’lı teröristin Irak sınırından Şırnak’ın Uludere ilçesine paramotorla geçtikleri ‘Akıncı TİHA’ tarafından tespit edildi. İniş yaptıkları mevki belirlenince de teröristler etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 paramotorla birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Görüntüler üzerinden yapılan incelemede sınırı geçen hava araçlarının paramotor olduğu, PKK’lıları taşıdığı tespit edildi. Türkiye’ye geçiş yapan 2 paramotordaki teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı. Bölgeye ise Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve METİ(Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) olmak üzere 5 tim gönderildi.

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Akıncı TİHA teröristlere geçit vermedi.

İNİŞ YERİ BELİRLENDİ

Bölgede hava destekli başlatılan operasyonda, paramotorlarla Türkiye’ye giren 4 PKK’lının iniş yaptığı yer belirlendi. Burada çıkan çatışmada 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 2 paramotor ise ele geçirildi. Türkiye’ye sansasyonel eylem için geldikleri belirlenen teröristlerin üzerinden 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-4 piyade tüfeği, 2 cep telefonu, lazer metre, 2 adet suikast silahı olarak bilinen glock tabanca, şarjör, pil bloğu, motosiklet aküsü ve el yapımı bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler ele geçirildi.

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PKK ’lı teröristlerin yanında çok sayıda silah ve patlayıcı malzemesi vardı.

YERLİKAYA DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu bilgileri verdi: “Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ‘Akıncı TİHA’ tarafından Düğün Dağı mevkisinde 2 hava aracının, Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığını tespit edildi. Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespiti sonucu teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekâtıyla bölgeye 5 Tim ile 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve bir METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi. Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, 2 Paramotor ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız.”