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Paramotorla eylem yapacaklardı! Eylem hazırlığı içinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör
Paramotorla eylem yapacaklardı Eylem hazırlığı içinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 13:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü (btö) mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi.

Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye
5 Tim ile
2 JÖH Timi,
2 Jandarma Komando Timi ve
1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.

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Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. 2 Paramotor ele geçirildi.

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden;
2 adet M-16 Piyade Tüfeği,
2 adet M-4 Piyade Tüfeği,
2 adet cep telefonu,
1 adet lazer metre,
1 adet Glock Tabanca,
3 adet şarjör,
6 adet pil bloğu,
1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör

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