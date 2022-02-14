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Paramotor yere çakıldı, sahilde oturan aile son anda kurtuldu

#Antalya#Manavgat#Paramotor

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde paramotor ile uçmaya çalışan Nevzat Bodur, kısa süre sonra yere çakıldı. O anda sahilde çocukları ile birlikte oturan aile ise son anda paramotorun altında kalmaktan kurtuldu.

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Olay, Sorgun Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaz sezonunda sık sık paramotoru ile sahilde gösteri yapan Nevzat Bodur, sahile gelerek paramotor ile havalanmak istedi. Paramotor kalkıştan kısa süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden yere çakılırken, sahilde çocuklarıyla birlikte oturmakta olan aile paramotorun altında kalmaktan şans eseri son anda kurtuldu.

Nevzat Bodur'un da şans eseri yaralanmadığı kaza anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye yansıdı. Görüntülerde paramotor ile havalanan kişinin kısa süre sonra yere düşme anları ve ailenin ise kaçtığı görüldü. Pes etmeyen Bodur, kısa bir süre sonra yeniden havalanıp gözden kayboldu.

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#Antalya#Manavgat#Paramotor

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