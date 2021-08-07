Paramedik (İlk ve Acil Yardım) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Paramedik (İlk ve Acil Yardım) bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Paramedik (İlk ve Acil Yardım) taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 6 373,28284 171.355 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 6 370,51467 178.232 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 370,48033 178.324 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 7 361,75429 201.829 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 359,92952 206.911 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 351,88285 231.346 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 350,03302 237.498 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 347,63336 245.529 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 347,41883 246.255 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 343,39155 260.435 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 7 343,37601 260.492 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 341,93229 265.677 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 341,84833 265.996 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Ankara) TYT 30 341,48545 267.300 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 341,46900 267.358 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 341,36713 267.754 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 340,99631 269.133 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 75 339,72770 273.951 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 339,49067 274.768 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 6 338,76381 277.458 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 10 337,68055 281.581 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 337,65649 281.664 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 337,22229 283.407 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 336,38434 286.565 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 336,02263 288.024 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 6 335,79439 288.969 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 335,69350 289.380 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 334,97768 292.239 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (Ankara) TYT 60 334,81226 292.950 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 334,23482 295.282 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 333,89632 296.642 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 8 333,84298 296.855 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 8 333,59617 297.899 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 332,74473 301.327 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 332,38015 302.860 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 332,22721 303.532 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 331,55182 306.421 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 8 331,44309 306.878 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 330,77953 309.707 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 330,37930 311.510 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 330,05059 312.981 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 329,36363 315.874 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 329,04290 317.311 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 328,19442 321.057 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 327,98477 322.030 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 6 327,86034 322.601 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 80 327,70787 323.284 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 327,47865 324.338 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 9 327,45350 324.444 SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 6 327,27908 325.232 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 327,14237 325.838 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara) TYT 75 326,49515 328.816 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 326,48620 328.854 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 326,45204 329.022 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 325,64825 332.658 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 325,55011 333.136 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 325,53230 333.221 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 7 324,73631 336.954 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 324,57671 337.713 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 324,21839 339.351 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 323,95100 340.567 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 323,68041 341.864 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 75 323,14656 344.380 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 8 323,13726 344.422 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 55 322,91871 345.471 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 4 322,91133 345.500 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 322,79806 345.984 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 75 322,75537 346.208 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 7 322,66894 346.645 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 40 322,49236 347.487 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 322,42579 347.802 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 12 322,34706 348.198 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 47 322,00889 349.802 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 8 321,81192 350.778 BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 321,73509 351.136 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 321,26227 353.347 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 321,04417 354.400 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 321,00484 354.584 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 6 320,80487 355.592 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 11 320,78378 355.700 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 35 320,21701 358.472 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 320,10961 359.025 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 319,66060 361.185 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 319,62935 361.320 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 319,50073 361.976 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 319,43021 362.334 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 8 319,34322 362.798 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 318,92337 364.942 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 318,88907 365.119 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 318,88638 365.137 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 318,74435 365.834 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 75 318,72065 365.962 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 317,65820 371.417 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 317,17076 373.896 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 316,63492 376.722 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 316,51740 377.357 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 7 316,43906 377.792 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 315,93746 380.391 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 315,89723 380.596 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 315,59270 382.262 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 315,41162 383.219 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 315,41146 383.222 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 30 315,39130 383.335 YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 315,27048 384.002 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 315,14791 384.675 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 315,09112 384.992 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 50 314,68692 387.165 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 314,47583 388.369 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 40 314,30541 389.308 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 314,28769 389.399 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 314,05547 390.689 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 40 313,45154 394.026 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 80 313,44855 394.040 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 313,27228 395.009 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 313,26202 395.058 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 312,77355 397.787 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 312,43885 399.730 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 312,42432 399.812 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 312,40295 399.931 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 312,35259 400.199 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 312,21425 400.991 TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 311,44248 405.296 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 40 311,21512 406.544 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 40 311,13853 406.986 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 310,84347 408.630 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 40 310,80090 408.863 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 310,55695 410.284 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 7 310,42476 411.030 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 310,06122 413.108 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 50 310,00662 413.418 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 309,89064 414.119 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 309,75749 414.865 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 309,72310 415.072 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 45 309,19723 418.126 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 309,18662 418.191 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 309,12096 418.598 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 309,06379 418.956 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 40 308,96539 419.543 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 308,93643 419.721 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 308,47880 422.355 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 308,35051 423.147 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 10 308,04870 424.984 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 30 307,66750 427.306 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 307,66216 427.334 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 307,56898 427.908 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 9 307,47486 428.431 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 307,46924 428.462 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 307,18630 430.153 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 307,18309 430.172 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 306,78351 432.610 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 6 306,74206 432.861 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 306,61983 433.627 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 6 306,54344 434.088 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 306,21023 436.057 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 50 306,16548 436.330 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 305,92653 437.759 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 10 305,79593 438.560 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 6 305,44462 440.666 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 305,33485 441.312 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 305,20168 442.174 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 305,18525 442.264 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 304,44144 446.818 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 304,42477 446.924 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 304,38196 447.205 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 304,37458 447.246 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 304,23088 448.108 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 303,91661 450.046 BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 303,85014 450.479 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 303,58746 452.209 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 303,10863 455.350 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 302,98531 456.132 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 302,42553 459.739 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 40 302,03865 462.245 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 50 301,91156 463.085 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 301,72113 464.274 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 301,60049 465.083 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 301,57721 465.236 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 301,45672 466.064 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 301,40511 466.390 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 301,34180 466.828 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 301,26751 467.302 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 301,22510 467.564 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65 301,19899 467.733 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 300,34975 473.218 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 50 300,25519 473.874 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 299,37337 479.873 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 40 298,58755 485.245 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 30 297,99471 489.273 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 50 297,69029 491.299 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 50 297,62138 491.766 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 50 297,39208 493.322 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 297,05704 495.580 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 40 296,88199 496.858 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 296,80398 497.395 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 50 296,59498 498.799 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 55 296,39492 500.131 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 55 296,29154 500.835 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 40 295,55293 506.029 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 4 294,41375 514.080 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20 294,05803 516.593 FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 8 293,62896 519.709 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 293,58216 520.048 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 293,18465 522.889 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 50 292,43160 528.335 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 11 291,31686 536.590 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 291,01719 538.829 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 60 290,96116 539.250 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 55 290,78090 540.624 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 22 290,22387 544.866 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 289,27247 552.240 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 50 289,21184 552.715 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 289,20359 552.790 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 286,34642 574.900 SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 20 285,63829 580.547 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 16 283,85547 594.877 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 281,13041 617.438 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 276,03787 661.407 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 274,58790 674.241 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 8 273,45902 684.453 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 272,47824 693.477 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 34 272,42063 694.022 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 30 271,55249 702.190 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 7 271,32328 704.346 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 270,88405 708.421 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 33 269,89634 717.664 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 7 267,91008 736.769 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 267,81595 737.655 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 45 267,72511 738.557 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 17 265,64142 759.207 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 265,49789 760.693 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 41 265,23017 763.301 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 36 264,49511 770.641 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 264,41047 771.503 SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 14 264,33136 772.301 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 263,48021 780.808 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 40 263,47184 780.903 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 261,59921 800.085 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 34 261,22487 804.078 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 27 260,55906 811.117 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 38 260,34707 813.405 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 15 260,21168 814.830 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 54 259,95842 817.588 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 42 257,79846 840.640 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 68 257,69848 841.675 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 45 257,37908 845.056 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 256,26683 857.116 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 62 254,55798 875.990 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 52 254,28333 879.040 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 27 254,27189 879.183 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 254,03920 881.808 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 43 253,67370 885.871 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 48 251,49380 910.688 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 250,53653 921.639 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 50 249,42706 934.221 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 15 248,84182 940.998 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 247,56769 955.824 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 68 246,93155 963.095 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 39 246,88331 963.642 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 68 246,38794 969.323 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 33 245,98198 974.043 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 64 245,89200 975.069 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 245,18975 983.455 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 244,74440 988.741 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 51 244,55215 991.024 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 30 242,90626 1.010.587 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 242,58208 1.014.395 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 8 241,59348 1.026.234 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 21 241,32490 1.029.459 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 24 240,55214 1.038.543 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 21 240,01351 1.045.030 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 239,82672 1.047.275 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 15 239,47424 1.051.532 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 239,09466 1.056.138 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 56 238,63617 1.061.561 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 38 237,98699 1.069.379 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 35 237,77400 1.071.914 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 4 237,14902 1.079.403 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 16 237,13758 1.079.542 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 236,79319 1.083.829 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 30 236,26082 1.090.347 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 33 234,80277 1.108.043 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 51 231,45432 1.149.892 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 51 230,46952 1.162.212 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 45 228,58578 1.186.431 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 66 228,18855 1.191.520 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 26 227,81924 1.196.394 FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 227,81082 1.196.495 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 227,28952 1.203.327 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 226,44515 1.214.568 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 39 226,22443 1.217.516 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 68 225,34687 1.229.098 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 225,28527 1.229.883 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 8 224,05600 1.246.259 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 68 223,78844 1.249.721 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 11 223,50501 1.253.508 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20 221,52681 1.280.196 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 16 220,73379 1.290.742 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 27 220,04330 1.300.121 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 45 217,21842 1.337.739 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 23 216,08391 1.353.149 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59 215,40785 1.362.334 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 215,33675 1.363.286 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 68 215,24716 1.364.436 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 9 215,19395 1.365.216 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 213,91473 1.382.815 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 42 213,14402 1.393.160 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 41 212,12555 1.407.309 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 15 211,97011 1.409.389 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 63 211,44182 1.416.688 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 211,13518 1.420.982 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 16 208,61580 1.456.225 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 51 207,83909 1.467.227 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 51 206,32177 1.488.684 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 28 203,42838 1.530.072 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 29 199,85976 1.581.364 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 30 198,63844 1.598.450 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 26 177,59489 1.738.955 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 51 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 37 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 9 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 19 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 33 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) TYT 2 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 1

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