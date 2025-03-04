Haberin DevamÄ±

Olay, Ã¶nceki gÃ¼n gece saatlerinde MuratpaÅŸa ilÃ§esi YÃ¼ksekalan Mahallesi Ali Ã‡etinkaya Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi Edinilen bilgiye gÃ¶re, MuratpaÅŸa 5 Nolu Acil SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Ä°stasyonunda gÃ¶rev yapan Paramedik Hamit Aras, Ramazan ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ bir arkadaÅŸÄ± ile birlikte Sahur yaptÄ±ktan sonra arkadaÅŸÄ±nÄ±n kendisinde kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ä±srarÄ±na raÄŸmen evine gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±. Ticari taksi ile DoÄŸu GarajÄ± bÃ¶lgesine gelen Aras, evine yaklaÅŸÄ±k 150 metre mesafede taksiden inerek yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±.



Evine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Hamit Aras'Ä±n yanÄ±na gelen yaÅŸlarÄ± 17 ile 20 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4 genÃ§ kendisinden sigara istedi. GenÃ§lere sigara kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek yoluna devam eden Aras'Ä±n arkasÄ±ndan gelen 4 kiÅŸi Hamit Aras'Ä± darp etti. KafasÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbe ile yere yÄ±ÄŸÄ±lan Aras kafasÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±ma vurdu. 4 genÃ§ ise yerde hareketsiz yatan Hamit Aras'Ä±n Ã§antasÄ±nÄ± alarak olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Yolda hareketsiz yatan Hamit Aras'Ä± gÃ¶renlerin 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne ihbarÄ± ile olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Â

3 GÃœNLÃœK YAÅžAM SAVAÅžINI KAYBETTÄ°

Verilen adrese gelen 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri yerde hareketsiz yatan kiÅŸinin meslektaÅŸlarÄ± Hamit Aras olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼. Olay yerinde meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan ilk mÃ¼dahale ile duran kalbi yeniden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan Aras, Ã¶nce yakÄ±ndaki bir Ã¶zel hastaneye ardÄ±ndan da Antalya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edildi. YoÄŸun bakÄ±mda tedavisi devam Hamit Aras, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen dÃ¼n akÅŸam saatlerinde 3 gÃ¼ndÃ¼r yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti. Ã–te yandan, olaya karÄ±ÅŸan ÅŸÃ¼pheliler ise kÄ±sa sÃ¼rede polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

2 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI, 2'SÄ° ADLÄ° KONTROLLE SERBEST

BÃ¶lgedeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen Antalya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede yakalanan ÅŸÃ¼pheliler Ä°smail S. (16), GÃ¶khan A. (17), SavaÅŸ Ä°. (20) ve Muhammet Emir K. (17) emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden suÃ§unu kabul ederek Hamit Aras'a vurduÄŸunu kabul eden Muhammet Emir K. ve SavaÅŸ Ä°. tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilirken Ä°smail S. ve GÃ¶khan A. ise adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki ifadesinde Hamit Aras'Ä± darp ederek Ã§antasÄ±nÄ± alarak olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±klarÄ±, deÄŸerli eÅŸyalarÄ± aldÄ±ktan sonra birkaÃ§ sokak ileride Ã§antayÄ± yaktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Haberin DevamÄ±

Tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden Hamit Aras'Ä±n Ã¶lÃ¼m haberi yakÄ±nlarÄ± ve meslektaÅŸlarÄ±nÄ± yasa boÄŸarken Hamit Aras'Ä±n cansÄ±z bedeni kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Antalya Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Aras'Ä±n cenazesi yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±.

Haberin DevamÄ±

GenÃ§ yaÅŸta hayatÄ±nÄ± kaybeden 112 Acil SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi Hamit Aras iÃ§in bugÃ¼n T.C. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Antalya Ä°l Ambulans Servisi BaÅŸhekimliÄŸinde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rende genÃ§ saÄŸlÄ±kÃ§Ä±nÄ±n mesai arkadaÅŸlarÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. TÃ¶rende konuÅŸan ve Hamit Aras ile 13 yÄ±ldÄ±r birlikte gÃ¶rev yapan Ahu Sezgin "MeslektaÅŸÄ±mÄ±z olmasÄ±ndan onur duyduÄŸumuz Hamit aynÄ± zamanda iyiliÄŸi, fedakarlÄ±ÄŸÄ±, insanlÄ±ÄŸÄ± ile hep aklÄ±mÄ±zda kalacak. Hepimiz iÃ§in Ã¶rnek bir insandÄ±. Ne yazÄ±k ki korkunÃ§ bir olayda hayattan koparÄ±ldÄ±. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± unutmadÄ±k unutmayacaÄŸÄ±z. Hukuk mÃ¼cadelesinde her zaman annesinin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z"dedi. Aras'Ä±n cenazesi mesai arkadaÅŸlarÄ± ve meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan dualar eÅŸliÄŸinde topraÄŸa verilmek memleketi KaÅŸ'a uÄŸurlandÄ±.

BABASINI 2 AY Ã–NCE KAYBETMÄ°Åž

Ã–te yandan Hamit Aras'Ä±n ailesinin tek Ã§ocuÄŸu olduÄŸu ve yaklaÅŸÄ±k 2 ay Ã¶ncede Antalya Åžehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gÃ¶ren babasÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Olaya karÄ±ÅŸanlarÄ±n hepsinin ceza almasÄ± gerektiÄŸini belirten Hamit Aras'Ä±n amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Ä°nan TavÅŸan, "Gece arkadaÅŸÄ±ndan dÃ¶nerken 4 kiÅŸi tarafÄ±ndan gasp edilmiÅŸ. O anda yere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, kafasÄ±ndan darbe almÄ±ÅŸ. 112 ekipleri kalp masajÄ± ile hayata dÃ¶ndÃ¼rmÃ¼ÅŸ, ardÄ±ndan en yakÄ±n hastaneye gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ.

Oradan da EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi. Ama maalesef kurtarÄ±lamadÄ±, 3 gÃ¼n sonra akÅŸam saatlerinde beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸti. Olaya karÄ±ÅŸanlardan ikisinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ikisinin de adli kontrolle serbest kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendik. Biz bir kere daha yÄ±kÄ±ldÄ±k, bu suÃ§u iÅŸleyenler cezasÄ±z kalmamalÄ±. Adalet istiyoruz" dedi.