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Paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul'a site yönetimi toplantısında silahlı saldırı: Durumu ciddi...

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#Başakşehir#Abdülkadir Özoğul#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 12:02

İstanbul Başakşehir'de bir sitede yapılan toplantı sırasında çıkan tartışmada paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul (35), silahla vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Özoğul tedavi altına alındı. Özoğul'un ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

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Olay, saat 21.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23. Bölgede bulunan sitede düzenlenen toplantıda aidatlar görüşüldüğü sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında blok yöneticisi olduğu belirtilen Tolga Akçiçek, site yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul'a (35) silahla ateş açtı.

Özoğul kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren Akçiçek, hızla olay yerinden uzaklaştı. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özoğul'a ilk müdahalede bulunduktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine kaldırdı. Özoğul'un ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğula site yönetimi toplantısında silahlı saldırı: Durumu ciddi...

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POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri siteye ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin silahını ateşlediği toplantı salonunda polis ekipleri detaylı çalışma yaptı. Site sakinlerinden olayla ilgili bilgi alan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Site toplantısı sırasında sporcu Abdulkadir Özoğul'un yaralandığı SİLAHLI SALDIRI anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Toplantı sürerken, bir anda silahla masadakilerin üzerine yönelen Tolga Akçiçek, 3 el art arda ateş etti.

Paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğula site yönetimi toplantısında silahlı saldırı: Durumu ciddi...

Toplantıya katılanlar olayın şoku ile ne yapacağını şaşırırken, Abdülkadir Özoğul koltukta kurşunların hedefi oldu. Şüphelinin salondan ayrılması ve yere yığılan yaralı sporcuya yanında bulunanların müdahalesi görüntülere yansıdı.

Paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğula site yönetimi toplantısında silahlı saldırı: Durumu ciddi...

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#Başakşehir#Abdülkadir Özoğul#Silahlı Saldırı