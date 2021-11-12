Paralı davasında... 3. Raund

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Enver Paralı’nın torunu ve oğlu arasındaki hukuk mücadelesinin ilk raundu İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamıştı. Torun Ömerhan Kuru, dayısı Galip Paralı’yı “Sahte vekâletname ile dedemin yüz milyonlarca liralık menkul ve gayrimenkulünü ele geçirdi” diye şikâyet etti. Ömerhan Kuru’nun iddiaları doğrultusunda 35 ayrı özel ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı suçlamasıyla yargılama yapıldı. Galip Paralı için 22 yıl hapis istendi. Savcı yüz milyonlarca lira değerindeki 69 gayrimenkulün de yasal mirasçılara devrini istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: ‘ENVER PARALI’

Yargılama neticesinde mahkemeden beraat kararı çıktı. Bu aşamada torun Ömerhan Kuru mahkemenin dosyadaki bir polis kriminal raporunu dikkate almadığını belirterek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuru dilekçesine göre Galip Paralı, dava konusu vekâletnamenin babası Enver Paralı’nın imzasını taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için 5 ayrı belge ile bilirkişi incelemesi yaptırdı. Bu incelemede sunulan belgeleri dikkate alan bilirkişiler imza ve yazıların Enver Paralı’ya ait olduğuna dair rapor verdi.

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POLİS RAPORU: ‘GALİP PARALI’

Ancak mahkeme aynı belgeleri polis kriminal laboratuvarına gönderdi. Resmi kurumlardan alınan belgelerdeki Enver Paralı imzalarını inceleyen uzman polisler, vekâletnamedeki imzanın sahte olduğunu belirledi. Ayrıca Galip Paralı’nın karşılaştırma için bilirkişiye verdiği belgelerdeki imzaların da Enver Paralı’ya değil Galip Paralı’nın kendisine ait olduğunu tespit ettiler. Bu da rapor haline getirilerek mahkemeye sunuldu. Yargılama sonunda beraat kararı çıktı. Yeni aşama da böyle başladı.

RAPORA BAKILMADI

Şikâyetçi torun Ömerhan Kuru, sahte belgelerle suç işlendiğini ve adaletin yanıltıldığını, beraat kararı veren mahkemenin de bu raporu dikkate almadığını belirterek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. Yüzlerce milyonluk davadaki nihai kararı istinaftaki ilgili ceza dairesi verecek.