‘Paralel yapı’ tehdidine ‘Kırmızı Kitap’lı önlem

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği harekete geçerek çalışmalara başlamıştı. Bu çalışmanın ardından belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlık ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlandığı kamuoyuna yansımıştı. Edinilen bilgiye göre, devlet içinde paralel oluşuma ve yapılara izin verilmeyeceği yenilenen Kırmızı Kitap’ta net bir şekilde yer aldı. Böylece, hiçbir yapı ya da oluşumun devlet içinde paralel bir yapı olarak örgütlenip faaliyet göstermesine müsaade edilmeyeceği vurgulanmış oldu.

2019’DA GÜNCELLENMİŞTİ

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor. Belge, güvenlik tehditlerindeki değişikliklere göre belirli aralıklarla güncelleniyor. Belgeyle ilgili günceleme çalışmaları Millli Güvenlik Kurulu toplantılarından ele alanıp karara bağlanıyor. Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, son olarak 30 Eylül 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MGK toplantısında ele alınmıştı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili, “Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur” ifadesine yer verilmişti.

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İLK KEZ HANDE FIRAT AÇIKLADI

Kırmızı Kitap’ta yer alan devlet içinde paralel yapı kurmasına müsaade edilmeyeceğine ilişkin kulis bilgisini ilk olarak, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK’teki Gece Görüşü programında önceki gün açıkladı.

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FETÖ ve PKK’nın Kırmızı Kitap’ta yer aldığını belirten Fırat, “Bir daha hiçbir şekilde hiçbir yapı ya da oluşumun devlet içinde örgütlenmesine paralel yapı kurmasına müsaade edilmeyeceği net bir şekilde Kırmızı Kitap’ta yer aldı” dedi.