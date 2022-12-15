Paralar “Pat Pat” sistemiyle gönderilmiş! Yasadışı bahis çetesinin para trafiği ortaya çıktı

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CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis çetesinin finans ayağını 8 ay boyunca teknik takibe aldı…

PARA ÇEKEN, TOPLAYAN VE KASALAR GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturmada 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Siber Şubesi ekipleri aralarında, para çeken, toplayan ve kasaların da aralarında bulunduğu 31 kişiyi gözaltına aldı…

LÜKS REZİDANSLAR KİRALAMIŞLAR

Yasadışı bahis çetesinin, paraları kiraladıkları lüks rezidanslara getirerek burada sayıp paketledikleri belirlendi..

PAT PAT SİSTEMİYLE PARALARI YURTDIŞINA GÖNDERMİŞLER

Çete üyeleri daha sonra bu paraları valizlerle anlaşmalı oldukları… döviz bürosu, kuyumcu ve kripto para transfer merkezlerine götürerek yurtdışına gönderdikleri ortaya çıktı… Para gönderme işlemini ise her Salı ve Perşembe günleri 5-10 milyonluk bölümler halinde gerçekleştirdikleri ortaya çıktı…