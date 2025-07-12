Paralar nereye gitti

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Bolu’da 21 Ocak’ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına dün devam edildi. Duruşmanın 5’inci günü Halit Ergül’ün çapraz sorgusuyla başladı.

‘KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETTİK’

Halit Ergül, otele düzenli şekilde denetimlerin yapıldığını ifade ederek, “Uzun yıllardır turizm sektöründeyim. İki tane otelimiz var. Denetime gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri denetimde tutanak tutmuştur. Denetim ekibi ‘Uygun’ dediği için biz de kendimizi güvende hissettik. Denetimde can ve mal güvenliği için eksiklikler olduğunu belirlemiş olsalardı kapatırlardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetçilerinin Gazelle Otel’de kaldıklarında fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum. Para almazsak bizim kusurlarımızı görmezden mi gelecekler” dedi. Mağdur avukatının “Yangın sonrası banka hesaplarında bir kuruş bulamadık” sözü üzerine Ergül, “Otel kapandı, personel tazminatları vardı” dedi. Avukatın, “Sizin de otelinizde yangın çıktı. Siz birinden şikâyetçi olacak mısınız” sorusuna ise Ergül, “Denetim yapmayanlar sorumlu” yanıtını verdi.

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MAĞDUR YAKINI ‘KATİL’ DİYE BAĞIRDI

Mağdur avukatlarından birinin “Otelin 11 ve 12’nci katlarında izinsiz yapı mı yapıldı?” sorusunun ardından, Ergül’ün o kattaki asansörlerin ruhsatlı olduğunu söylemesi üzerine avukat, soruya net cevap vermesini istedi. Ergül’ün, avukatın sözünü keserek yüksek sesle konuşması salonda gerginlik yarattı. Mağdur yakınları, sesini yükselten Ergül’e arka sıralardan “Katil!” diye bağırdı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun “Otel belediye mücavir alan dışında denetim görevi bizde değildir” dedi.

‘DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ YOKTU’

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan A. da savunmasında “12 Aralık 2024’te Grand Kartal Otel’e gittim ve en üst katına çıkarak yaptığım denetimde girmediğim yer kalmadı. Acil çıkış kapıları ve diğer kapılar uygun değildi. Sprinkler sistemi yoktu, yalnızca yangın dolapları vardı. Yangın algılama sistemi mevcuttu ancak duman tahliye sistemi yoktu. Havuz ve SPA bölgesinde acil çıkış bulunmuyordu. Bu eksiklikleri tespit edip müdürlüğe bildirdim.”

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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener de savunmasında “Mücavir alan dışında olduğu için turizm tesislerini denetleme yetkimiz yok talep üzerine yapıyoruz” diyerek suçlamayı reddetti.

‘ÖYLE BİR EMSAL KARAR ÇIKSIN Kİ HERKES SORUMLULUĞUNU BİLSİN’

- Duruşma öncesi mağdur yakınları, gazetecilere açıklama yaptı. Aileler adına konuşan, Başka Canımız Yok Platformu üyesi Zeynep Kotan, “Artık yeter. Sanık vekillerinin ve sanık yakınlarının tahriklerine maruz kalıyoruz. Gözlerimizin içine baka baka karıncayı bile incitmeyen bir aile olduklarını söylüyorlar. Dün heyet başkanı, bir sanık vekilini, ‘Müştekileri tahrik etmeyin’ diye uyarmak zorunda kaldı. 8 canını yitirmiş bir babanın, bir vekilin sözü, acısı hiçe sayılıp geçiliyor. Bir sanığın yakını, müştekilere hakaret etme cesaretini gösterebiliyor. Aynı sanık yakını, ilk günden bu yana bizleri de tahrik etmek için her yolu deniyor. Duruşmada defalarca tek talebimizin acımıza saygı duyulması olduğunu dile getirmemize rağmen bize reva görülen bu. Bizim tek talebimiz, adil ve şeffaf bir yargılama süreciyle tüm sorumluların hesap vermesi ve cezalandırılması. Buradan öyle emsal bir karar çıksın ki artık herkes attığı imzanın sorumluluğunu bilsin. Bu emsal karar sadece biz aileler için değil, tüm Türkiye’nin güvenli geleceği için önem taşımaktadır. Yüce mahkemenin adaletine güveniyoruz” diye konuştu.