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Paraguay’a hayvancılık teklifi

#Paraguay Dostluk Grubu#AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe#Havacılık
Paraguay’a hayvancılık teklifi

Paraguay Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, önceki hafta gittikleri Paraguay ziyaretini Hürriyet’e değerlendirdi.

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İki ülke arasında ekonomi ve tarım konusunda yapılması planlanan işbirliklerinin olduğunu anlatan Menekşe, “Paraguay’da 7 gün temaslarda bulunduk. Gördük ki küçükbaş hayvancılıkta arazi ve hava şartları müsait olmasına rağmen gelişim gösterilmemiş. Küçükbaşı sadece et olarak görüyorlar. Türkiye’nin bu konuda açık olduğunu, gerekirse Paraguay’a heyet gönderip, tarım, hayvancılık, büyükbaş ve küçükbaş konusunda eğitim verebileceğimizi ifade ettim. Paraguay Senato Başkanı Mario Abdo Benítez bundan çok memnun olacaklarını ifade etti” dedi.

 

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#Paraguay Dostluk Grubu#AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe#Havacılık

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