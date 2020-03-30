Paradoks Ne Demek? Paradoks Nedir? Paradoks Tdk Kelime Anlamı

Paradoks kelimesi Fransızca kökenli olan ve Türkçede çok sık kullanılan sözcükler arasında yer alıyor. Her ne kadar çok fazla bilinse dahi anlamı açısından idrak edebilmek zor olabiliyor. Ancak belli bir kalıp içerisinde standart anlamı olduğunu söylemek mümkündür.

Paradoks Ne Demek?

Paradoks genel anlam itibariyle ‘aykırı düşünce’ ya da ‘çelişki’ şeklinde tabir edilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Başından beri bize karşı çevremizde bir kalabalık, gerçek dışı bir grup olarak kaldık, toplumsal bir paradoks olarak. A. İlhan

Paradoks Nedir?

Paradoks farklı anlamları üzerinden karşılık bulan Fransızca kökenli bir kelimedir.

- Aykırı düşünce,

- Çelişki,

- Düşünceler arasında tartışmaya açık olan, kesin bir yargı içermemiş olan karşıtlık,

Diğer bir tabirle herhangi bir durumun birbiriyle uyum sağlamayan, aynı kapıya çıkan sonuçları olarak da anlatmak mümkün.

Paradoks TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından paradoks kelimesi aynı şekilde ‘çelişki’ ya da ‘aykırı düşünce’ olarak geçmektedir. Bu düşünce yapısı kapsamında eş anlamlıları üzerinden cümlede kullanabilirsiniz. Hem gündelik yaşam içerisinde hem de pek çok farklı yazılı kaynakta değerlendirmek mümkün.