Paradigma Ne Demek? Paradigma Nedir? Paradigma Tdk Kelime Anlamı

Paradigma kelimesi, bilim insanları tarafından dünyaya yönelik bakış açılarını şekillendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Paradigma Ne Demek?

Paradigma, bilim insanlarının dünyaya bakış açısını şekillendirmek amacıyla kullanılmakta olan görüş demektir. Çok yönlü bir nitelik barındıran paradigma, yaklaşım ve modelleri çevreleyen ve araştırmacı bireyin olay ve olgularla alakalı durumdaki bakış açısını yahut dünya görüşünü ifade etmesine paradigma denmektedir. Bundan dolayı bilimsel konular üzerinde gerçekleştirilen her türlü araştırmada paradigmalar etken niteliktedir. Ayrıca araştırmacı bireyin kendi felsefi düşüncesine göre nicel, nitel yahut karma paradigmalardan birinden yararlanılabilir.

Paradigma Nedir?

Paradigma, bilim insanlarının dünyaya bakış açısını şekillendirmek amacıyla kullanılmakta oldukları görüşe denilmektedir. Paradigmalar bir araştırma üzerindeki hakimliği bulunan kavramlardır. Buna göre dönemin bilim insanları ve düşünürleri tarafından benimsenip benimsenmemesine göre belirlenmesi söz konusudur.

Gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde paradigmanın değişikliğe uğraması yahut yeni bir paradigmanın söz konusu olması, problemlerin çözümünde başarısızlığın ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Fakat yeni ortaya çıkan paradigmalar kendinden önceki paradigmanın yerini almayı sürdürür. Bunun nedeni bilime hakim olma düşüncesinde, sürekli değişime uğrayan paradigmaların var olması ve gerçekliğin tam olarak bilinemiyor olmasının gerekliliği söz konusudur.

Paradigma TDK Kelime Anlamı

Paradigma TDK kelime anlamını şu şekilde sıralamak mümkün;

- Örnek

- Değerler dizisi.

- Dil bilgisinde dizi anlamlarını ifade etmektedir.