Adana'da para vermeye zorladıkları genci dövüp, kulağını ve dilini zımbaladılar

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Olay, 26 Kasım saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde, kapısında Anavatan Partisi İl Başkanlığı tabelası bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Eber, Zübeyir Arslan ile Suat Özdemir daha önceden tanıdıkları Furkan Ç.’yi otomobille alıp, binaya getirdi. Şüpheliler, kendi hesaplarına 150 bin TL havale etmesini istedikleri Furkan Ç.’yi darbedip, silahla tehdit etti. Akşam saatlerinde ruhsatsız tabancalarını ANAP İl Başkanı Mehmet Üveyik’e veren şüpheliler, 450 TL, kimliği ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını gasbettikleri Furkan Ç.’yi Karasoku Mahallesi’ndeki bir ofise götürdü.

DÖVÜP, İŞKENCE ETTİLER

Şüpheliler, burada buluştukları Erdal Akın, Ramazan B. ve Yasin D. ile Furkan Ç.’yi sandalyeye bağlayıp, dövmeye devam etti. Akın, ofisteki zımba ile Furkan Ç.’nin kulağı ve dilini zımbaladı. 27 Kasım gecesi ANAP İl Başkanlığı binasının kundaklandığını öğrenen şüpheliler, polisin olay yerinde olduğunu duyunca Furkan Ç.’yi polisi ihbarda bulunmamasını söyleyerek bıraktı.

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AİLESİNİN İHBARIYLA YAKALANDILAR

Sabah saatlerinde evine giden Furkan Ç., ailesi tarafından Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Furkan Ç.’nin iki bacağının kırıldığı, başında yarıklar oluştuğu, dil ve kulağının ise yaralandığı belirlendi. Ailesinin ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Adresleri tespit edilen 7 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Olayın yaşandığı ofiste arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, zımba, sopa, 139 uyuşturucu hap ile Furkan Ç.’nin kimliğini ele geçirdi. Öte yandan gözaltına alınan Eyüp Eber’in üst aramasında Furkan Ç.’nin kredi kartları, Üveyik’in üst aramasında ise şüphelilerin verdiği ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

5’İ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheliler, birbirlerini suçlarken Üveyik ise olaydan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Üveyik, Eyüp Eber, Zübeyir Arslan, Suat Özdemir ile Erdal Akın tutuklanırken, Ramazan B. ile Yasin D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.