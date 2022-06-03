Para transfer ofisi Ã¶nÃ¼nde kuyruk kavgasÄ±

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Olay, 31 MayÄ±s'ta saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Fatih Laleli Caddesinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Laleli Caddesi Ã¼zerinde bulunan uluslararasÄ±Â para transferi yapan bir dÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki kaldÄ±rÄ±mda sabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸlayan kuyruk saatlerce sÃ¼rÃ¼yor.

SOPALI, SANDALYELÄ°, KEMERLÄ° KAVGA

YÃ¼zlerce kiÅŸinin oluÅŸturduÄŸu kuyruk yÃ¼zÃ¼nden maÄŸazalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n kapandÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i olan esnaf ile kuyrukta bekleyen kiÅŸiler arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. YabancÄ± uyruklu olduÄŸu iddia edilen kiÅŸiler ile esnaf arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada sopa, sandalye ve kemer kullanÄ±ldÄ±.

Kavga olay yerine polisin gelmesiyle durabildi. YaÅŸanan kavgada 3 kiÅŸi Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralanÄ±rken, yaralÄ±larÄ±n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kuyumcu dÃ¼kkanÄ± Ã¶nÃ¼nde oluÅŸan kuyruktan ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶yleyen esnaf Ali Demirci, "GÃ¼n iÃ§inde 100'lerce kiÅŸilik bir grup oluÅŸtuÄŸunda, Biz bu grubu buradan uzaklaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mÃ¼ÅŸteri girmiyor dÃ¼kkana. Bunlar da olmayÄ±nca kavga Ã§Ä±kÄ±yor. En son 50-60 kiÅŸi birbirine girdi" dedi.Â

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"UYARDIK, SONRA KARÅžILIÄžINDA YUMRUK ALDIK"

Serkan AvcÄ± ise, "UyardÄ±k, sonra karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yumruk aldÄ±k. Åžiddet aldÄ±k, ister istemez kendimizi koruyalÄ±m diye burada. Esnaf, yardÄ±m ettiler. Ã–yle bir olay gerÃ§ekleÅŸti, hoÅŸnut deÄŸiliz. Ama gerÃ§ekleÅŸti" ÅŸeklinde olayÄ± anlattÄ±.