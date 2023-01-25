Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Para transfer merkezinden 11 milyon TL'lik hırsızlık! 'Günde ortalama 30-40 bin lira çaldı'

Güncelleme Tarihi:

#Hırsızlık#Döviz#Para Transfer Merkezi
Para transfer merkezinden 11 milyon TLlik hırsızlık Günde ortalama 30-40 bin lira çaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 14:50

İstanbul Küçükçekmece'de para transfer ve fatura ödeme bürosunda çalışan bir kadın bir yıl boyuna tırnakçılık yöntemiyle yaklaşık 11 milyon lira çaldı. Sürekli açık veren büronun güvenlik kameralarında detaylı inceleme yapan işyeri sahipleri hırsızlığı ortaya çıkardı.

Haberin Devamı

Olay Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir para transfer ve fatura ödeme şubesinde meydana geldi. Daha önce çalışıp ayrıldığı işyerine tekrar başvuru yapan Büşra D. isimli kadın, işe başladıktan sonra kasada açık çıkmaya başladı. Yaklaşık 1 yıl boyunca kasadan tırnakçılık yöntemiyle para çalan personel, iddiaya göre rezidans daire, eşi ve yakınlarının üzerine araba aldı.

Gözden Kaçmasın

Birçok operasyona gönüllü katılmış... Şehit Komutan Nimet Encünün oğlu babasını son görüşünü anlattıBirçok operasyona gönüllü katılmış... Şehit Komutan Nimet Encü'nün oğlu babasını son görüşünü anlattıHaberi görüntüle

İşyeri sahiplerinin olayın üstüne detaylı olarak gitmesinin ardından Büşra D., babasının kalp krizi geçirdiğini ifade ederek işten ayrıldı. Büşra D.'nin işten ayrılması şüpheleri üzerine çekti. Güvenlik kamera görüntüleri yeniden inceleyen işyeri sahipleri hırsızlık olayını ortaya çıkardı. Şikayet üzerine yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Para transfer merkezinden 11 milyon TLlik hırsızlık Günde ortalama 30-40 bin lira çaldı

Haberin Devamı

"HER GÜN ORTALAMA 30-40 BİN LİRA"

Konuyla ilgili konuşan işyeri sahiplerinden Kahraman Hanbaba, birçok sektörde iş yaptıklarını ve tüm paranın olayın gerçekleştiği şubede toplandığını söyledi. Büşra D.'yi muhtaç halde olduğu için yeniden işe aldıklarını belirten Hanbaba, "Daha önceden bizim ofisimizde çalışıyordu, işten ayrıldı. Kısa bir süre sonra ihtiyacı olduğu, çocuğuna mama bile alamadığını söyleyerek iş talebinde bulundu. Kendisini tanıdığımız için işe aldık. Bizim sağlık, turizm, inşaat sektörlerinde işlerimiz var. Bütün paranın toplandığı merkez burası. Sirkülasyon aşırı çok olduğu için bu açığı ortaya çıkarmak kolay değil. Ancak yılsonunda ortaya çıkabiliyordu. Biz bu açıkları çalışanlarımıza yakıştıramadığımız için kendimizden şüphelendik. Tırnakçılık yöntemi kullanmış. Parayı kasaya koyar gibi yaparak kolunun altına almış. Genelde dolar ve Euro çalmış. Biz günlerce sabahlara kadar uyumadan kamera kayıtlarını 10 defa tekrar ederek inceledik yine anlamadık. Her gün ortalama 30-40 bin lira arası parayı kasadan çaldı. Olay ortaya çıktığı zaman babam kalp krizi geçirdi diyerek işten ayrıldı. Herkes zan altındayken onun bırakıp gitmesi ondan şüphelenmemize neden oldu. Kamera kayıtlarında yüzlerce defa tırnakçılık yöntemiyle hırsızlıkları tespit edildi. Şikayetçi olduk, şu an kendisi cezaevinde" diye konuştu.

Haberin Devamı

Para transfer merkezinden 11 milyon TLlik hırsızlık Günde ortalama 30-40 bin lira çaldı

EŞİ DE İŞSİZ ÇIKTI

Çaldığı paralarla rezidans daire, kendi eşi ve yakın akrabaları üzerine arabalar aldığını iddia eden Kahraman Hanbaba, "Eşinin yasal olarak bir yerde çalıştığına dair resmi kayıt yok. İşsiz olmasına rağmen buraya lüks arabalarla gelip eşini alırdı. Açığı kapatmak için kendi araçlarımızı, dairelerimizi satıp bankadan kredi dahi kullandık. Biz bir haftadır kasa olarak kar etmeye başladık" dedi. Büşra D.'nin mesai arkadaşı olan Merve Nur Çalış da yaşadıkları sıkıntılı süreç hakkında, "Biz kendi içimizde sürekli problem yaşıyorduk. Çünkü diyorsunuz ki acaba ben mi hata yaptım, bir arkadaşım çalmış olabilir mi? Herkesten şüpheleniyorsunuz" dedi.

Haberin Devamı

Büşra D.'nin kasaya koyar gibi yaparak paraları kıyafetinin içine soktuğu anlar işyerini güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Döviz#Para Transfer Merkezi

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman
Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor

Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor?

#Uyku
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma