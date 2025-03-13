Para taşıyan zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: Paralar çuvallarla nakledildi

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı şeritlerden seyir halinde olan Samet Ö. (30) idaresindeki 34 ZU 3067 plakalı ticari araç ile Arzu D. (46) yönetimindeki 07 BHM 098 plakalı Volkswagen Polo otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç yan yattı.

Kazada, ticari araç sürücüsü Samet .Ö., yolcusu Gülsüm B. (45) ile Volkswagen Polo'daki anne Arzu D. ve oğlu Mehmet Ata D. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Araçta bulunan paraların bankalara ait olduğu ve aracın bir güvenlik şirketine ait zırhlı araç olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından güvenlik şirketi yetkilileri olay yerine gelerek zırhlı araçtaki paraları torbalara doldurup başka bir araca nakletti. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.