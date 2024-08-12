‘Para sayma’ görüntülerine 1 yıl ceza talebi

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in para sayma görüntülerinin, CHP İstanbul il binasında çekildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediyesi eski Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediyesi eski Başkanı Ali Kılıç’ın da bulunduğu 22 şüphelinin, Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet ettikleri belirtildi. 22 şüphelinin, “Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, verilmesi” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin, yasa gereğince seçme ve seçilme ehliyeti ile vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksun kılma gibi bazı haklardan mahrum bırakılmaları da istendi. PARALAR HAZİNE’YE

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamenin bir örneğini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndererek, usulsüz toplanan paralarla satın alındığı gerekçesiyle davaya konu İstanbul İl Başkanlığı binasının hazine adına ta-puya tescil edilmesi ve paraların da Hazine’ye aktarılması için gereğinin yapılmasını talep etti.

İHBARDA BULUNULDU

İddianamede ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazları satın alan CHP ve satıcı SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka hakkında, Vergi Mevzuatı kapsamında gerekli inceleme ve denetim yapılmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na ihbarda bulunulduğu bilgisi yer aldı.

İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

PARA, SATIŞA AİT

Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok’taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Ara-lık 2019’da CHP’ye satıldığı, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu belirtildi. Ali Rıza Braka, dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve görüntülerin çekildiği ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan tarafından imzalanan tutanakla birlikte parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu anlatıldı.

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24 MİLYON 360 BİN TL GÖSTERİLDİ

- Sarıyer Tapu Müdürlüğü’nden gelen cevaba göre, SEAS Besicilik Sanayi Ticaret Şirketi adına yetkili Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği’nde 6 Kasım 2019’da “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi” düzenlendi. İddianamede bu sözleşmede satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği belirtildi.

CHP 39 MİLYON 870 BİN TL DEDİ

CHP İl Başkanlığı’nın savcılığa cevap yazısında, satış bedeli 39 milyon 870 bin lira olarak belirtildi. Yanıtta 24 milyon 360 bin liranın satıcının banka hesabına havale yoluyla ödendiği, 15 milyon 510 bin liranın ise satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılandığı ve satıcıya elden verildiği, 365 bin lira tapu harcı ve 4 bin 480 lira da döner sermaye ödemesi yapıldığı kaydedildi.

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BAĞIŞ MİKTARINI BİLMİYORUZ

CHP İl Başkanlığı’nın cevap yazısının devamında, il binasının satın alınma sürecinde başlatılan “Bir Tuğla da Sen Koy” adlı kampanyasının parti genel merkezi tarafından düzenlendiği ifade edilerek, “Genel Merkezimizin hesap hareketlerini görme yetkimiz olmadığından bahse konu kampanyada ne kadar, kim tarafından, hangi suretle bağış yapıldığı hususlarında İl Başkanlığımızda bilgi ve belge bulunmamaktadır” denildi.