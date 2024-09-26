‘Para sayma’ davası başladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in para sayma görüntüleri, CHP İstanbul il binasında çekildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin’in de arasında bulunduğu 22 şüphelinin “kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, verilmesi” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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CANAN KAFTANCIOĞLU KATILMADI

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar eski Maltepe Belediye Meclisi üyesi Ercan Konak, eski Maltepe Belediye Başkan Danışmanı Melih Morsümbül, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Doğan Kılıç ile avukatları hazır bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de izleyici olarak salonda yer aldı. Fatih Keleş, Muammer Keskin, Ali Kılıç ve Canan Kaftancıoğlu’nun arasında bulunduğu 16 tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı. Kimlik tespitlerinin ardından söz alan sanık Canan Kaftancıoğlu’nun avukatı, müvekkilinin rahatsızlığı sebebiyle duruşmaya katılamadığını ve mazeret sunduklarını belirtti. Sanık avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne yazı yazılarak 2019 yılı denetim raporunun yayınlanıp yayınlanmadığını, yayınlanmış ise dava konusu suç isnatlarına ilişkin raporda herhangi bir suç unsuru olup olmadığının tespit edilmesini, bu süreçte yargılamanın durmasını istediler.

DENETİM RAPORU SORULACAK

Mahkeme, AYM’ye 2019 yılı denetim raporunun yayınlanıp yayınlanmadığının sorulmasına, yayınlanmış ise buna ilişkin raporun istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.