Para karşılığı fal bakmaya 3 ay hapis cezası: 'Hiçbir şekilde para cezasına da çevrilmiyor'

Nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama dosyasında mağdur vekili olan Avukat Burak Temizer, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu incelerken davanın sanıklarından Ebru T.’nin para hareketleri dikkatini çekti. Av. Temizer, sanığın hesabında ‘150, 200, 250, 300 TL’ gibi para hareketleri olduğunu ve ‘fal’, ‘fal için’, ‘okuma bedeli’, ‘fal ücreti’, ‘fal bedeli’ gibi işlem açıklamaları olduğunu gördü. Av. Temizer, bunun üzerine şikayet dilekçesi oluşturdu ve 677 sayılı kanuna göre falcılık suçundan cezalandırma talebiyle Ebru T. hakkında savcılığa şikayette bulundu.

İddianame düzenlendi, kamu davası açıldı, İstanbul Anadolu 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi yargılama yaptı. 1925 yılından beri yürürlükte olan 677 sayılı kanuna dayanarak mahkeme para karşılığı fal bakmayı suçlu buldu ve sanık Ebru T.’ye 3 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanması geri bırakılmadı. Nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklamaktan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan sanığın siciline fal bakmaktan dolayı 3 ay hapis cezası işlenmiş oldu.

‘KANUNLARIMIZA GÖRE FALCILIK SUÇ, CEZASI 3 AYDAN BAŞLIYOR’

Konuyu değerlendiren Av. Burak Temizer, şunları söyledi:

“Falcılık suç mu? Fal bakmak suç mu? Fal bakmanın hapis cezası gibi bir karşılığı var mı? Evet. Falcılık şu an kanunlarımıza göre suç. 677 sayılı bir kanunumuz var. 1925 yılından beri yürürlükte, bu bir İnkılap kanunu. Anayasanın 174’üncü maddesinde sayılan kanunlara inkılap kanunu diyoruz. Yani inkılaplar döneminde yürürlüğe girmiş kanunlardan biri. İşte bu 677 sayılı kanuna göre fal bakmak, falcılıkla iştigal etmek, falcılığı bir meslek gibi sürdürmek suç. Hapis cezası 3 aydan başlıyor ve hiçbir şekilde para cezasına çevrilmesi gibi bir şey de söz konusu değil. Olaya dönersek, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bir nitelikli dolandırıcılık davasında mağdur vekiliydim. Bir gün MASAK raporunu incelerken sanıklardan birine gelen para hareketleri dikkatimi çekti. 150, 200, 250, 300 TL gibi para hareketleri var. İşlem açıklamalarına bakmaya başladım, ‘fal’, ‘fal için’, ‘okuma bedeli’, ‘fal ücreti’, ‘fal bedeli’ gibi açıklamalar var. O an anladım ki sanıklardan biri aynı zamanda falcılık ile de para kazanıyor. Bir şikayet dilekçesi oluşturduk ve bunu 677 sayılı kanuna göre savcılıkta şikayetimizi yaptık. İddianame düzenlendi, kamu davası açıldı, İstanbul Anadolu 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi yargılama yaptı. Bütün bu para gönderen kişileri de tanık olarak davet etti. Para gönderen kişilere sordu; ‘Siz bu parayı neden gönderdiniz?’ Tanıklar hep bir ağızdan daha önce anlaşmışçasına ‘biz astroloji için gönderdik, burcumuzla ilgili yorum aldık’ dedi. Mahkeme hiçbirine itibar etmedi. Çünkü işlem açıklamalarında her biri ‘fal’, ‘fal için’ ve ‘falcılık için’ şeklinde açıklamaları yazmıştı. Mahkeme, sanığa 3 ay hapis cezası verdi. Peki hükmün açıklanmasını geriye bıraktı mı? Yani halk arasında bilinen tabiriyle cezayı 5 yıl süreyle erteledi mi? Hayır. Çünkü İnkılap kanunlarında geçen suçları işleyenler hakkında hükmün açıklanması geri bırakılamaz. Dolayısıyla şu an sanığın sabıka kaydına fal bakmaktan ötürü bir ceza işlemiş oldu. Yani sözün özü falcılık suç sayıldı. Fal bakmanın cezası 3 ay hapis cezası oldu.”

‘ADLİ SİCİL SABIKA KAYDINA İŞLER’

Kanunun 3 maddeden oluştuğunu belirten Av. Temizer, şunları ekledi:

“Bu kanun 3 maddeden oluşan çok kısa bir kanun. Dili de bir ağdalı, eski bir kanun. 1925’ten beri yürürlükte, fakat bu kanun şu an uygulanıyor mu? Aslında bakarsanız her yerde fal kafeler var hatta telefonlarda uygulamalar var. İnsanlar bir resimle, fotoğrafla fal baktırıyor. Ancak bir hukukçu olarak şunu açıkça ifade etmem gerekiyor ki bu kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasına göre falcılıkla iştigal etmek, fal bakmak, falcılık üzerinden para kazanmak suçtur, cezası da 3 aydan başlayan hapis cezasıdır. Cezalandırma yapıldığı taktirde hükmün açıklanması da geri bırakılamaz. Yani adli sicil sabıka kaydına da işler. Bu 3 ay hapis cezası sanığın nitelikli dolandırıcılıktan aldığı 10 yıla yakın hapis cezasının yanında elbette bir şey değil. Ama sonuç olarak 3 ay hapis cezası falcıya fal baktığı için verildi” diye konuştu.

‘ÇOĞU HUKUKÇUNUN AZ BİLDİĞİ BİR KANUN FAKAT HALA YÜRÜRLÜKTE’

Av. Temizer, “Esasında sanık sadece falcılıktan ötürü hüküm giymiş biri değil. Sanık aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklamaktan da hakkında yakalama kararı olan biri. Hakkında kırmızı bülten var. Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçtığı biliniyor. Nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve falcılık; şu an üçü bir araya geldi ve tek bir kişinin sabıka kaydında buluştu. Bu da MASAK raporunu incelerken dikkatimizi çeken hesap hareketleri doğrultusunda ortaya çıkardığımız bir suç. İstanbul Anadolu Adliyesi de daha önce bu konuda bir iddianame yazdı mı? bir kamu davası görüldü mü? bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi az bilinen hatta çoğu hukukçunun da az bildiği bir kanun fakat hala yürürlükte. Hukuken, kanunen şu an falcılık yapmak, falcılık üzerinden para kazanmak, falcılık gibi bir mesleği olduğunu iddia etmek suç ve hapis cezası gerektiriyor. Dikkat, cezaevine girersiniz” dedi.

‘GÜRCİSTAN’DA DERDEST OLDUĞUNU BİLİYORUZ’

Sanığın diğer dosyaları hakkında bu aşamada detaylı bilgi verilmesinin doğru olmayacağını söyleyen Av. Temizer, “Şu an için bilgi vermem doğru olmaz. Ancak biz şu an sanığın kırmızı bültenle arama ve yakalama kararı doğrultusunda Gürcistan’da derdest olduğunu biliyoruz. İade işlemleri devam ediyor. Kurumlar kendi arasında yazışıyordur. Sanığı Türkiye’de cezasını çekmek üzere devletimizin en kısa sürede ülkemize getireceğini düşünüyorum” diye konuştu.