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Para istedi, vermeyince yumrukladı! Hastanelik olan seyis 97 gün sonra hayatını kaybetti

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#İzmir#Sait Duru#Darp
Para istedi, vermeyince yumrukladı Hastanelik olan seyis 97 gün sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 09:45

İzmir'de sokakta karşılaştığı 2 kişinin para isteğini geri çevirince çıkan kavgada tek yumruk darbesi ile yere düşüp, başını beton zemine çarpan seyis Sait Duru (43), 97 gün sonra hayatını kaybetti.

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Olay, 14 Ocak saat 04.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Çalıştığı hipodroma gitmek için yola çıkan seyis Sait Duru'nun yanına gelen M.E. (17) ve Ö.K. (18), iddiaya göre para istedi. Duru, talebi geri çevirip yürümeye başladı. Duru, 2 kişinin küfretmesi ile geri dönünce kavga çıktı. M.E.'nin attığı tek yumrukla yere düşüp başını beton zemine çarpan Duru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli yakalanıp tutuklanırken, 97 gün sonra acı haber geldi.

Para istedi, vermeyince yumrukladı Hastanelik olan seyis 97 gün sonra hayatını kaybetti

YEĞENLERİNE BAKIYORMUŞ

Hastanede tedavi gören ve bekar olduğu öğrenilen Duru, 19 Nisan'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Para istedi, vermeyince yumrukladı Hastanelik olan seyis 97 gün sonra hayatını kaybetti

Cenazeyi almak için adli tıpa gelen Müslüm Duru (42), ağabeyinin para için öldürüldüğünü söyledi. Şüpheliler en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Duru, "Sait ağabeyim, ölen diğer ağabeyimin yetim ve öksüz 2 çocuğuna bakıyordu" dedi. Duru, cenazenin memleketleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceğini söyledi.

Para istedi, vermeyince yumrukladı Hastanelik olan seyis 97 gün sonra hayatını kaybetti

 

 

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#İzmir#Sait Duru#Darp

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