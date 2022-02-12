Para için tartışıp, evini kurşunladılar

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Olay, dün akşam Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118'inci Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ev sahibi Adnan E. ile Çetin K. ve Erkan Ö. arasında, 4 bin TL'lik alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan Çetin K. ve Erkan Ö., pompalı tüfek ve tabanca ile Adnan E.'nin evine ateş etti. Kurşun ve saçmalar, balkon camını patlatırken, sokakta park halindeki 2 otomobile de isabet etti. Çetin K. ve Erkan Ö., saldırı sonrası kaçarken, sesleri duyan mahalleli de polis çağırdı.

Ekipler, sokakta cep telefonlarının ışığıyla boş mermi ve kartuş aradı. Bir polis memuru da delillerin kaybolmaması için olay yeri inceleme ekipleri gelene kadar eline aldığı taşı tebeşir gibi kullanarak, boş kovan ve kartuşların etrafını çizip, daire içine aldı.

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Evine saldırı düzenlenen Adnan E., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kaçan Çetin K. ve Erkan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.