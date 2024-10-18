Para için bebekleri öldüren çeteden tüyler ürperten bilgiler... Şikayetler 6 yıl öncesine dayanıyor

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İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen çeteyle ilgili şikayetlerin yıllar öncesine dayandığı ortaya çıktı.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Bir - iki senelik soruşturmadan bahsediyoruz. Peki bu çete nasıl bir faaliyet yürütmüş? Hastanelere gidip demişler ki, yenidoğan ünitesini bize verin biz siz kara geçirelim demişler. Peki nasıl kara geçiriyorlar? Ambulans şoförlerini ayarlamışlar; normalde daha kapsamlı bir hastaneye gitmesi gereken bebekleri bile ambulans şoförleri almış bu çetenin ele geçirdiği yenidoğan ünitelerine götürmüşler. 19 tane hastaneden bahsediyoruz.

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ŞİKAYETLER 6 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Bu çok önemli. Bu dosyada adı geçen isimlerin ben inanıyorum ki, göreve başladıkları andan itibaren bütün işlemleri şaibeli ve kuşkuludur. Ben de bu amaçla dün sosyal medyada bir çalışma yaptım. Kendim bir araştırayım dedim, bunlar kim? Nasıl böyle insanlar olabilir, nasıl böyle doktorlar olabilir?

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"CİĞERİNE SU KAÇMIŞ, DEDİLER"

Sümeyra isimli bir hanımefendi 'Benim oğlum 2018 ekim sonunda Esenyurt'taki ... hastanesinde doğdu' diyor. 6 sene öncesinden bahsediyoruz. 'Ciğerine su kaçmış denilerek doktor Fırat Sarı tarafından yoğun bakıma alındı, 1 hafta yoğun bakımda kaldı. Doktora kalsa 3-4 gün daha kalması gerekiyordu ama biz imza verip çocuğu çıkarttık' diyor. Aslında Sümeyra Hanım bebeğinin hayatını kurtarmış.