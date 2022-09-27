‘Para çıktı’ yalanıyla vurgun

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TÜRKİYE’de ve Almanya’da yaşayan vatandaşları arayarak kendilerine para çıktığını söyleyen dolandırıcılık çetesinin üyeleri, vatandaşlara hesap numarası gönderip para talep ediyordu. Bu paraları hesaplara gönderttikten sonra da bu kez kendilerini polis olarak tanıtarak para istiyorlardı. İstedikleri paraları da değişik ödeme sistemleri üzerinden Türkiye’deki bankacılık sistemine sokarak aklıyorlardı. Almanya’da yaşayan Türkler, dolandırıldıklarını anlayınca Alman polisine başvurdu.

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Türkiye’de dolandırılanlar da ilgili savcılıklara başvurarak şikâyetçi oldu. Yapılan başvurular üzerine Türk ve Alman polisi çeteyi deşifre etmek için koordineli çalışma başlattı. Yürütülen çalışmada, çete üyesi 28 kişinin kimliği deşifre edildi.

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28 KİŞİ YAKALANDI

Çetenin Almanya’daki gurbetçilerin de arasında bulunduğu mağdurları 394 bin Euro (7 milyon 2 bin 650 TL) dolandırdığı saptandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, çete üyelerinin yakalanması için 21 Eylül günü operasyon başlatıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir’de düzenlenen eşzamanlı operasyonda 28 kişi yakalandı. Adliyeye çıkarılan 28 kişiden 1’i tutuklanırken, 23’ü adli kontrolle olmak üzere 27 kişi serbest kaldı.