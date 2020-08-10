Para cezasına bir tıkla 13 bin 660 itiraz

ADALET Bakanlığı, 20 Aralık 2019’da UYAP üzerinden sunduğu “Avukat Portal” ve “Vatandaş Portal” uygulamalarında güncelleme yaparak idari para ve trafik cezalarına itiraz talepleri eklemişti. Uygulamanın başladığı 20 Aralık 2019’dan bugüne 13 bin 660 itiraz adliyeye gitmeden UYAP’ta “Avukat Portal” ve “Vatandaş Portal” üzerinden yapıldı.

NASIL İTİRAZ EDİLİYOR?

Kullanıcılar “Avukat Portal” veya “Vatandaş Portal”a elektronik ya da mobil imzayla giriş yaptıktan sonra “Trafik-İdari Para Cezalarına İtiraz” sekmesini seçerek “tevzi et” butonu ile açılan ekranlardan itirazın gönderileceği il ve adliye bilgilerini seçerek itiraz edebiliyor. Sistemde istenen bilgiler girildikten ve tevzi işlemi yapıldıktan sonra itiraz ilgili sulh ceza hâkimliğinin ekranında görülüyor. Kullanıcılar açılan dosyayı daha sonra kendi portalı üzerinden görüntüleyebiliyor.

YENİ MOBİL UYGULAMALAR

Mobil ortamda bakanlıkça verilen hizmetlere de yenilerinin eklendiği bildirildi. Bakanlık mühendislerince yerli imkânlarla yeni mobil uygulamalar hayata geçirildi. Bakanlık arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri daha rahat takip etmeleri için “Arabulucu Portal”, “Bilirkişi Portal” ve “Uzlaştırmacı Portal” mobil uygulamalarını başlattı. Arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişiler, İOS ve Android işletim sistemi bulunan cihazlarına uygulamayı ücretsiz indirip şifreyle giriş yapabilecek. Böylece, bu işlemler cep telefonu ve tabletten yapılabilecek.

TELEFON VE TABLETTEN TAKİP

“Arabuluculuk Mobil” ve “Uzlaştırmacı Mobil” uygulamaları sayesinde kullanıcılar kendilerine atanan dosyaları, dosya kapak bilgilerini telefondan görebilecek. Uygulama ile dosya kabul veya ret edilebilecek. Dosya geldiğinde bildirim alabilecek. Uygulamalar ile taraf bilgileri, dosyaya ait evraklar mobil cihazlara indirilebilecek. Her iki uygulamada kişisel bilgilerin güncellenmesi, ek süre, SEGBİS görüşme ve görevden çekilme taleplerinin yapılması için de çalışmalar devam ediyor.

BAKANLIK PERSONELİ YÜRÜTÜYOR

Bakanlık daha önce de yine kendi personeli tarafından geliştirilen Avukat Portal, Celse, Vatandaş Portal, e-Adalet, Kurum Portal, Bilirkişi Portal, Arabulucu Portal, Uzlaştırmacı Portal ve SMS Bilgi Sistemi gibi uygulamaları hayata geçirmişti. Bu uygulamaların güncellemesi ve güvenliğini de tamamen Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü personeli yapıyor.