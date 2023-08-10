Para çekme timini ‘rahatlık’ yakalattı

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İstanbul Güngören’deki bir AVM’nin alt katındaki ATM’lerden bazı kişilerin QR kodla sürekli para çekmeleri polisin dikkatini çekti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri kişileri izlemeye aldı. Yapılan takipte, QR kodla deste deste para çeken kişilerin etraflarına hiç umursamadan ATM başında paraları saydıkları ve ceplerine koydukları görüldü. Polis ekipleri, takip altına aldıkları kişilerin yasadışı bahis çetesinin ATM’lerden para çeken elemanları olduğunu belirledi. Bu kişilerin buluşma yerlerine lüks araçlarıyla gelen ‘kasacı’ olarak adlandırılan çete üyelerine paraları teslim ettikleri belirlendi. Polis tespitlerin ardından çete üyelerine yönelik ATM’den para çekerken operasyon düzenledi.

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ATM BAŞINDA GÖZALTI

Çete üyesi 3 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda, 7 adet cep telefonu, 6 adet SIM kart, 211 bin 380 TL ele geçti. Gözaltına alınan 3 kişi, ‘Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçundan çıkarıldıkları adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.