Papel vurguncuları adliyede

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine göre yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme soktukları belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 şüpheli yakalanmış, soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konularak şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.

Gözden Kaçmasın Muhittin Böcek'in aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame hazırlandı Haberi görüntüle

MASAK raporu ile yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan sağlanan geliri yurt içi ve yurt dışı şirketlerden ve PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketi üzerinden aklayıp sisteme soktukları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi