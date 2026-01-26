Papel vurguncuları adliyede

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 10:08

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme aktardıkları iddia edilen 38 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine göre yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme soktukları belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 şüpheli yakalanmış, soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konularak şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.

MASAK raporu ile yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan sağlanan geliri yurt içi ve yurt dışı şirketlerden ve PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketi üzerinden aklayıp sisteme soktukları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

