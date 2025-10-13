Papa’ya özel İznik çinisi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 27-30 Kasım’da Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı vesilesiyle İznik’i de ziyaret edecek. Bu önemli ziyaret için İznik’te de hazırlıklar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çini Sanatçısı Mesude Künen, İznik’teki tarihi yerler ve İznik surlarının yer aldığı minyatür eseri iki ayda tamamladı.

ÇÖMLEKÇİLİKTEN ÇİNİYE

33 yıllık çini sanatçısı olan Künen, Papa’nın ziyareti için heyecanlı olduğunu belirterek, “İznik’imize yakında Papa geliyor. Onun için özel bir çalışma yapıyorum. Kendilerine bu önemli çalışmayı hediye etmek istiyorum” dedi. Dede mesleği çömlekçiliği çini sanatına taşıyan Künen, mesleğini icra ettiği atölyeye de dedesinden esinlenerek ‘Dedemin Elleri’ adını verdiğini söyledi.

