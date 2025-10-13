×
Papa’ya özel İznik çinisi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 07:00

İlk dış resmi ziyaretini gelecek ay Türkiye’ye yapacak olan Papa 14’üncü Leo için özel bir hediye hazırlanıyor. Çini Sanatçısı Mesude Künen imzasını taşıyan ve İznik’teki tarihi yerler ile İznik Surları’nın yer aldığı çini tablo Papa’ya armağan edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 27-30 Kasım’da Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı vesilesiyle İznik’i de ziyaret edecek. Bu önemli ziyaret için İznik’te de hazırlıklar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çini Sanatçısı Mesude Künen, İznik’teki tarihi yerler ve İznik surlarının yer aldığı minyatür eseri iki ayda tamamladı.

ÇÖMLEKÇİLİKTEN ÇİNİYE

33 yıllık çini sanatçısı olan Künen, Papa’nın ziyareti için heyecanlı olduğunu belirterek, “İznik’imize yakında Papa geliyor. Onun için özel bir çalışma yapıyorum. Kendilerine bu önemli çalışmayı hediye etmek istiyorum” dedi. Dede mesleği çömlekçiliği çini sanatına taşıyan Künen, mesleğini icra ettiği atölyeye de dedesinden esinlenerek ‘Dedemin Elleri’ adını verdiğini söyledi.

