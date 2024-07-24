Papatya ‘tıbbi bitki’ listesinde

Haberin Devamı

Yaygın olarak papatya olarak bilinen Chamaemelum nobile, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’daki kuru tarlalarda, bahçelerin ve ekili alanların çevresinde bulunan kısa ömürlü çok yıllık bir bitkidir. Romen papatyası yüzeysel uygulanan, deriye sürülen uygulamaları geleneksel olarak dermatolojik şikâyetlerde yatıştırıcı ve kaşıntı önleyici, tamamlayıcı bir tedavi olarak uygulanabiliyor.

KAŞINTI ÖNLEYİCİ, YATIŞTIRICI

Benzer şekilde çatlak cilt, sıyrıklar, kesikler ve böcek ısırıkları için koruyucu ve besleyici bir ajan olarak kullanıldığı gibi çeşitli nedenlere (duman, yorgunluk, deniz veya havuzda yüzmeye bağlı göz tahrişleri) bağlı göz şikâyetleri için de kullanılabiliyor. Yapılan çalışmalarda bu bitkinin yangı, ödem, iltihap azaltıcı, tahriş önleyici, anti-mikrobiyal, kaşıntı önleyici, yatıştırıcı ve ferahlatıcı etkileri olduğu bulundu. Doğal saç boyası olarak kullanılabiliyor.