×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Papatya ‘tıbbi bitki’ listesinde

Güncelleme Tarihi:

#Papatya#Deniz#Duman
Papatya ‘tıbbi bitki’ listesinde
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 07:00

Sağlık Bakanlığı, chamaemelum nobile yani Romen sarı papatyasının tıbbi bitki listesine girdiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Yaygın olarak papatya olarak bilinen Chamaemelum nobile, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’daki kuru tarlalarda, bahçelerin ve ekili alanların çevresinde bulunan kısa ömürlü çok yıllık bir bitkidir. Romen papatyası yüzeysel uygulanan, deriye sürülen uygulamaları geleneksel olarak dermatolojik şikâyetlerde yatıştırıcı ve kaşıntı önleyici, tamamlayıcı bir tedavi olarak uygulanabiliyor.

KAŞINTI ÖNLEYİCİ, YATIŞTIRICI

Benzer şekilde çatlak cilt, sıyrıklar, kesikler ve böcek ısırıkları için koruyucu ve besleyici bir ajan olarak kullanıldığı gibi çeşitli nedenlere (duman, yorgunluk, deniz veya havuzda yüzmeye bağlı göz tahrişleri) bağlı göz şikâyetleri için de kullanılabiliyor. Yapılan çalışmalarda bu bitkinin yangı, ödem, iltihap azaltıcı, tahriş önleyici, anti-mikrobiyal, kaşıntı önleyici, yatıştırıcı ve ferahlatıcı etkileri olduğu bulundu. Doğal saç boyası olarak kullanılabiliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Papatya#Deniz#Duman

BAKMADAN GEÇME!