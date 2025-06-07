Papara’nın ‘kripto’su doktor çıktı

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Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasadışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın arasında olduğu 13 şüpheli, ‘7258 sayılı Kanuna muhalefet’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kurulan örgüte üye olma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklanmıştı.

6 MİLYON SANAL DOLAR

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren MASAK raporuna göre, 2021 ile 2023 yılları arasında yasadışı bahis sitelerinde 26 bin 12 Papara hesabı kullanıldı, bu hesaplardaki paralar 274 farklı banka hesabına aktarıldı. Bu hesaplardan da 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildi. Bir kripto cüzdan adresinin sahibinin ise emekli doktor Mehmet Eyüp O. olduğu belirlendi. Mehmet Eyüp O.’nun sahibi olduğu kripto cüzdan adresinden yaklaşık 6 milyon 31 bin 242 USDT (doların sanal versiyonu, stabil coin) çıkışı yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Mehmet Eyüp O. emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Mehmet Eyüp O., kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz yeterince toplanmamış olması, cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak tutuklandı.

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SATRANÇ USTASI YELKEN EĞİTMENİ

- Mehmet Eyüp O.’nun avukatı beyanında, “Müvekkilim doktordur, kalp rahatsızlığı vardır. 2014 yılından beri Papara kullanmamıştır. Müvekkilimin hesabını kullanan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Faillerin yakalanması gerekirken müvekkilim yıllardır bu olay yüzünden mağdur olmuştur. Müvekkilim satranç ustası, yelken takım eğitmeni, doktordur. Müvekkilimin cüzdanını kimin kullandığını bulmak zorundayız, yıllardır mağdurdur. Fail değildir ancak asıl şüpheliler yakalanmadan biz rahat etmeyeceğiz” dedi. Ege Tıp Fakultesi’nden mezun olan Mehmet Eyüp O. (68), uzun yıllar hekimlik yaptı. İstanbul Zekeriyaköy’de ikamet ediyor. Emekli olduktan sonra ise yelken sporuyla ilgilenmeye başladı. Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Eğitmeni. Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Üyesi. ‘Lucky Luke’ isimli teknesiyle dünya turu yapıyordu.

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KAYYUM ATANMIŞTI

- Soruşturma kapsamında, örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere yaklaşık değeri 5 milyar TL olan toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el koyulmuştu. El koyulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere TMSF kararı ile kayyum atanmıştı.