Papara’dan 12 milyar TL’lik yasadışı trafik... Operasyonda 11 şüpheli tutuklanmıştı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Papara isimli ödeme kuruluşuna yönelik yasadışı bahis ve karapara suçlarından yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İddianamede, aralarında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın bulunduğu 5 tutuklu örgüt yöneticisinin, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘suçtan kaynak- lanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ ve ‘Kabahatler Kanunu’na muhalefet’ suçlarından 14 yıldan 28 yıl hapis ve 50 milyon TL idari para cezasına çarptırılması talep edildi. Örgüt üyesi diğer 20 şüphelinin ise, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçlarından 12 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede gizli tanıkların ifadelerine de yer verildi.

‘YASADIŞI BAHİS SİSTEMİNE PARA TAŞIYORLAR’

Gizlik tanık Ihlamur ifadesinde, “Bu ödeme sistemleri oyunculardan paraları alıp size iletirler ve bu elektronik hizmetleri karşılığında yüzde 4 ile yüzde 15 arası komisyon alırlar. Bu elektronik ödeme sistemlerinin başında Papara gelmektedir. Bu sistemlerin bir kısmı Merkez Bankası ve BDDK lisanslıdır ancak, yasadışı bahis sistemine para taşımaktadır. Ödeme sistemlerinizi hallettikten sonra yapmanız gereken kendinize Türkiye Cumhuriyeti ile arası iyi olmayan, kolay vize alınacak bir ülke seçip oraya ofis kurmaktır” dedi.

“Devletimiz günlük bir şekilde bu siteleri erişime kapatsa da bir çözüm bulamaz” diyen gizli tanık Ihlamur, “Şu an Türkiye’de 40 milyon civarı insan yasadışı bahis sistemine bulaşmış durumdadır” dedi.

Gizli tanık Ladin ise ifadesinde, “Yıllık 50 milyar TL cirosu olan ve gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi Papara’dır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurucu ekibinde yer alan memur Ziya Uçar şu an Kamu İlişkileri Direktörü olarak Papara’da çalışıyor. Yıllarca Siber Suçlarda yasadışı bahis üzerine çalıştıktan sonra emekli olur olmaz Papara’da önemli bir bölüm yöneticisi olarak işe başlamıştır. Papara’nın Türkiye’deki tüm faaliyetlerinde Siber Suçlar’daki yetkisini kullanarak desteklemiştir” dedi.

Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı ’nın 28 yıl hapsi istendi.

ÖNCE HESABA ARDINDAN KRİPTOYA AKTARILDI

- İDDİANAMEDE ‘Merkez Bankası Denetim Raporu’na da yer verildi. Raporda, 2021-2023 yılları arasında yasadışı bahis sitelerinde yaklaşık 26 bin 12 Papara hesabının kullanıldığı, bu hesaplarda ilgili tarihler arasında yaklaşık 12 milyar TL civarında işlem hacminin olduğu, hesapların yaklaşık 102 farklı yasadışı bahis sitesinde kullanıldığı, bu paraların Papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına oradan da tespit edilebilen 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildiği belirtildi.

‘GİZLİ ANLAŞMA İÇERİSİNDELER’

Papara’nın bahis paralarının naklinde aracı kurum olarak çalıştığı belirtilen iddianamede şu değerlendirmelere yer verildi: “Yasadışı bahis sitelerinde büyük oranda Papara hesaplarının kullanıldığı, bu sitelerin bahis baronları olarak bilinen Veysel Şahin, Derkan Başer, Anıl Uzun gibi şahıslara ait olduğu, Papara’nın bu şahıslarla birlikte hareket eden şahıs ya da şahıslarla bir işbirliği halinde olduğu, Papara'nın yasadışı bahis örgütleri ile gizli bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.”