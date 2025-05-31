Papara soruşturmasında gizli tanık Ladin detayı

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İstanbul’da Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın arasında olduğu 15 şüpheli , ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘kurulan örgüte üye olma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla gözaltına alındı. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere yaklaşık değeri 5 milyar TL olan toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el konuldu. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere TMSF kararı ile kayyum atandı. Örgütün liderliğini Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın yaptığı öne sürüldü.

ŞİFRESİNİ VERMEDİ

27 Mayıs 2025’te yapılan operasyon ile gözaltına alınan Ahmed Faruk Karslı’nın arasında olduğu 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerin 15’i de tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Karslı’nın gözaltına alındığı sırada telefonun şifresini polise vermediği ortaya çıktı. Şirketin kurucu ortaklarından olan Murat Arslan’ın el konulan telefon ve bilgisayarında yasadışı bahis suçu ile ilgili çok sayıda dijital veriye rastlanıldığı öğrenildi. Raporlara göre, 2021-2023 arasında yasadışı bahis suçu kapsamında Papara’ya ait 21 bin 88 hesabın kapatıldığı ve bu sayının sektörün yüzde 94’üne tekabül ettiği belirlendi.

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EMEKLİ MEMUR İTİRAFI

Soruşturma kapsamında ‘Ladin’ isimli bir gizli tanık olduğu da ortaya çıktı. Gizli tanık verdiği ifadede, “Yıllık 50 milyar lira cirosu olan ve gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi Papara’dır” dedi.

Gizli tanık ifadesinde yıllarca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde çalışan bir memurun da emekli olur olmaz Papara’da üst düzey bir yönetici olarak çalışmaya başladığını söyledi. Gizli tanık, bu memur için, “Papara’nın Türkiye’deki tüm faaliyetlerinde Siber Suçlardaki yetkisini kullanarak desteklemiştir. Kendisi ve elemanları üzerinden Papara’ya yaklaşık 10 senedir destek verdiği bilinmektedir” dedi.