Papa'nın İstanbul'da ayine katılacağı stadyumun etrafı bariyerlerle çevrildi

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelmesi planlanan Papa 14. Leo, Volkswagen Arena'da hakla açık ayine katılacak. Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ayin için Volkswagen Arena'daki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Stadyumun etrafı demir bariyerlerle çevrilirken, güvenlik önlemleri çerçevesinde çevredeki okullardaki etkinliklerin de yapılmayacağı öğrenildi. Öte yandan hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü stadyum havadan görüntülendi.

Umut Yıldız isimli öğrenci, "Cumartesi günü Papa gelecek. Gelmesine daha iki gün var. Şimdiden güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Yollar bariyerler çevrildi. Papa ayin yapacakmış. Güvenlik önlemleri kapsamında okula gelemeyeceğimize dair mail atıldı" dedi.