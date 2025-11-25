Papa'nın geleceği ilçemizde güvenlik önlemleri had safhada: Araçlar tek tek kontrol ediliyor

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 11:43

Bursa'nın İznik ilçesinde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun yapacağı ziyaret öncesinde, güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven uygulamalarını yoğunlaştırdı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak. Papa, Türkiye'yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek.

Türkiye ziyaretinde Papa'ya, Patrik Bartholomeos da eşlik edecek. İkili, 28 Kasım'da İznik'e gelip, erken Hristiyanlık tarihinin önemli toplantısı olan Birinci Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlayacak. Papa'nın ziyareti öncesi, ilçede güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis ekipleri, ilçe genelindeki huzur ve güven uygulamalarını yoğunlaştırdı. 

KİMLİK, PLAKA VE SÜRÜCÜ BELGELERİ İNCELENİYOR 

Kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak kimlik, plaka ve sürücü belgeleri incelendi. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaya devriyeleri de artırılırken, parklar, meydanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel kontroller yapılıyor. Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulaması yapılırken, sürücü ve yolculara da bilgilendirmelerde bulunuluyor. İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için farklı noktalarda eş zamanlı denetimlerin süreceği belirtildi.

