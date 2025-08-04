×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Papa'nın geleceği ilçemizde büyük keşif: Kamulaştırma kararı çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Keşif#Tarihi Eser#Mozaik
Papanın geleceği ilçemizde büyük keşif: Kamulaştırma kararı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 09:38

Papa'nın geleceği İznik'te Roma dönemine ait mozaik ve mezarlar bulundu. Tarihi kent İznik’te 2014 yılı ocak ayında yapılan alt yapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan taban mozaiğinin bulunduğu alan hakkında kamulaştırılma kararı çıktı.

Haberin Devamı

4 medeniyete başkentlik yapmış ve yeni Papa’nın ziyaret edeceğini açıklandığı tarihi kent İznik dünya gündeminde olmaya devam ederken, İznik Müze Müdürlüğü Roma dönemine ait yeni mezar, üzerinde yılan ve insan figürleri bulunan renkli mozaik keşfetti.

Papanın geleceği ilçemizde büyük keşif: Kamulaştırma kararı çıktı

İznik Müze Müdürlüğü İznik Hisardere Nekropol alanında devam eden kazılarda 3 yeni mezar alanı ile birlikte bazilikaya ait mozaikli bölüm açığa çıkarıldı. Alanda Roma dönemine ait soylu bir ailenin mezarı ortaya çıkartıldı.

Papanın geleceği ilçemizde büyük keşif: Kamulaştırma kararı çıktı

Haberin Devamı

DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ O BÖLGEDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Tarihi kent İznik’te 2014 yılı ocak ayında yapılan alt yapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan taban mozaiğinin bulunduğu alan hakkında kamulaştırılma kararı çıktı. Müze müdürlüğüne bağlı Arkeologlar kazı çalışmalarına başladı. Üzerinde erkek ve yılan figürü çıkan mozaik herkesi şok etti. Alanın Roma dönemine ait önemli bir generalin sarayı olabileceği düşünülüyor.

Papanın geleceği ilçemizde büyük keşif: Kamulaştırma kararı çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Keşif#Tarihi Eser#Mozaik

BAKMADAN GEÇME!