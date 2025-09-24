Papağan kararına tepki gösterdiler: 6 milyon avroya kadar zararımız var

Haberin Devamı

ATSO 28'inci Grup Kırtasiye Fotoğraf ve Tercümanlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nden Meclis Üyesi Halil Öztürk, eylül ayı meclis toplantısında, otellerde turistlere yönelik papağanla fotoğraf çekiminin, Antalya Valiliği tarafından yasaklandığını açıkladı. Antalya'nın yüzde 70'inin turizmden beslendiğini, fiyatların yüksekliği ve alınan bazı kararların ciddi sorun yarattığını aktaran Halil Öztürk, turizme bağlı birçok sektörün de sıkıntıda olduğunu söyledi. Öztürk, "Valiliğimizin aldığı bir karar var, otellere tebliğ etti. Nedir, papağanlarla fotoğraf çekilmesi yasak? Peki bunun turizmde, bizim sektörümüzdeki arkadaşlarımıza maliyeti ne biliyor musunuz? 3 milyon ile 6 milyon avro arasında" diye konuştu.

OTELLERE BİLDİRİLDİ

Fotoğrafçılık sektörünün artık eski gibi olmadığını, otellerde turistlere yönelik en iyi satış yapılan günlerin günbatımı ve papağan getirildiği gün olduğunu söyleyen Öztürk, "Biz otellerin fotoğraf işini kiralıyor ve sezon boyunca fotoğraf hizmeti veriyoruz. Çekiyoruz, beğendiriyoruz ve satıyoruz, bizim yaptığımız iş bu. Burada papağanı niye kullanıyoruz? Çünkü sektörde fotoğrafçılığa ilgi çok azaldı. Biz de bunun yanında yeni şeyler üreterek, sektöre para kazandırmaya çalışıyoruz ayakta kalsın diye. Papağan da bunlardan biri. Papağanla sizin, çocuğunuzun başına koyuyor, elinize koyuyor fotoğraf çekiyoruz. Haftada 1 gün geliyor öğle saatlerinde ve akşama kadar kalıyor. Bizim burada yaptığımız ticaret. Ben para kazanırsam ülke de kazanıyor. Tebliğ olduğu için otel şu anda bize 'Çekemezsin' diyor. Ben kiramı ödüyorum ama otel bu tebliğ nedeniyle izin vermiyor. Biz ticaretini yapmıyoruz. Avrupa'da aslanla fotoğraf çektiriliyor ve aslan zarar verebilir. Eziyet de yapmıyoruz. Papağan işi yapanlardan alıyoruz. Onlar bakımları, aşılarını yapıyorlar. Bizde maymun ve diğer hayvanlar yok" dedi.

KARARIN DETAYI

Yaban hayvanı bulundurma şikayetleri konulu Antalya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu imzalı karar, Antalya'daki Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB), Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB), Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) gibi birçok birliğe ve otellere bildirildi.

Karar şöyle; 'Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne iletilen turizm bölgelerinde bulunan otellerde ticari amaçlı papağan beslendiği, bu hayvanların satılarak ticari gelir elde edilip, hayvanlara kötü muamele edildiğine dair şikayetlerin bulunulduğu belirtilmiş olup, bölgede faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik istenilen bilgilendirmede yaban hayvanı olarak değerlendirilen türlerden olan papağan, maymun, iguana vs hiçbir yaban hayvanının fotoğrafçılık, film ve reklam çekimi faaliyetlerinde kullanılmaması talep edilmektedir." (DHA)