Papa’dan Minguzzi görüşmesi

Haberin Devamı

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa 14. Leo, 4 günlük Türkiye ziyaretini dün tamamladı. Papa 14. Leo, ziyaretinin son gününde İstanbul’da dün ilk olarak Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Harbiye’deki Vatikan Temsilciliği’nde görüştü.

BİRLİK VURGUSU

Papa, daha sonra Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’ne dua ziyareti yaptı. Papa, kilisedeki konuşmasında burayı ziyaret etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek İznik Konsili’ne atıfla birlik vurgusu yaptı. Papa 14. Leo, daha sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos’un düzenlediği Aziz Andreas’ı anma ayinine katıldı. Papa 14. Leo, ayin sırasındaki konuşmasında geçmişte farklı kiliselerden Hıristiyanlar arasında birçok yanlış anlamanın hatta çatışmaların yaşandığını, bugün bazı engeller olsa da birlik için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Bartholomeos da kiliselerin birliği amacıyla geçen 45 yılda başlayan çalışmaların sürece katkısına dikkat çekti.

Haberin Devamı

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi’ndeki ‘ilahi ayin’in ardından Hıristiyan mezheplerinin ortak kutsama törenine katıldı ve Patrik Bartholomeos ile Patrikhane’de öğle yemeği yedi.

İTALYAN BABA: MEKTUP YAZMIŞTIM

15 yaşında cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi, Papa ile yaptığı görüşmenin ardından şunları söyledi:

“Mattia Ahmet için geldim. Ahmet bunu da yaptı; Papa ile beni Ahmet görüştürdü. Oğlumuzu ve ailemizi kutsamasını istedim. Onun hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesi en büyük dileğimiz. Ayrıca, yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim. Yaptığımız her eylemin diğer insanların hayatında gerçek iyiliğe dönüşmesi için Mattia Ahmet’in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettim. İki hafta önce ben mektup yazmıştım. O, bugün bizi kabul etti. Bizim, barış ve kardeşlik misyonumuz için kendisinden destek istedim. O da dua ediyor. Bizim için en güzel şey bu olabilir. Ondan başka bir şey istemedim.”

Haberin Devamı

BEYRUT’A GİTTİ

- Papa, 4 gün süren Türkiye ziyaretinin sona ermesinin ardından dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gitti.