Papa Türkiye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo’dan dünyaya barış mesajları

VATİKAN Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin Ankara ayağında Beştepe’de devlet töreniyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Papa ile yaptığı yaklaşık yarım saatlik baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. ​​​​​​​ Toplantıda Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Papa 14. Leo’yu ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu müstesna ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, işbirliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını canıgönülden temenni ediyorum. İnsanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ve arzu ediyorum. İkili görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. Çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuğumuzu görmekten şahsen büyük bir bahtiyarlık duydum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo gelmeden 5 dakika önce karşılamak için Beştepe’nin giriş kapısına geldi. İkili basın mensuplarına poz verdi.

YÜZÜMÜZ BATI VE DOĞU’YA DÖNÜK

Biz ilhamını çift başlıklı Selçuklu kartalından alan yüzü hem Doğu’ya hem Batı’ya dönük bir ülkeyiz. Bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda her ırka, dine, mezhebe, kökene mensup insanlar hiçbir endişe, hiçbir baskı olmadan özgürce yaşamıştır. İstanbul’a, Hatay’a, Mardin’e, Diyarbakır’a, birçok şehrimize gittiğinizde camilerle birlikte kilise ve sinagogları yan yana görürsünüz. Göreve geldiğimiz 2002’den bu yana 100’e yakın kilise ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladık. Misafirimizin barış çağrıları son derece kıymetlidir. Herkes için barış, herkes için huzur...

FİLİSTİN HALKINA BORCUMUZ, ADALET

Bölgedeki kalıcı barış ikliminin kalbinde Filistin meselesi var. Çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Gazzelinin katledildiği iki yılı aşkın süren saldırılarda bu acı hakikate bir kez daha şahit olundu. İsrail hükümeti aralarında kiliselerin, camilerin, hastanelerin, okulların da olduğu sivil yerleşim yerlerini aylardır bombalıyor. İsrail’in vurduğu ibadethanelerden biri de Gazze’deki tek Katolik kilisesi olan Kutsal Aile Kilisesi’ydi. Papa 14. Leo ve seleflerinin, özellikle Filistin meselesine yönelik dirayetli duruşlarını daima takdirle karşıladık. İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir. Bu borcu ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir. Bunun için öncelikle Gazze’de varılan ateşkesin tahkim edilmesi, sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılması gerekiyor.”

Cihannüma’da düzenlenen toplantı, bu salondaki ilk basın toplantısı olma özelliğini taşıyor.

PAPA 14. LEO: TÜRKLER MUHTEŞEM BİR GEÇMİŞE SAHİP

Papa 14. Leo ise özetle şu mesajları verdi: “İnsanlık tarihinde yüzyıllar süren çatışmaların olduğu ve dünyamızın hâlâ adaleti ve barışı çiğneyen hırslar ve seçimler nedeniyle istikrarlı olmadığı doğrudur. Aynı zamanda karşımıza zorluklar çıktığında böylesine muhteşem bir geçmişe sahip halk olmak hem bir armağan hem de bir sorumluluktur. Çanakkale Boğazı üzerindeki köprü görüntüsü yolculuğumun logosu olarak seçildi. Ve bu Türkiye’nin özel rolünü açıkça ifade ediyor. Her şeyin ötesinde sahip olduğunuz iç çeşitliliğe değer vererek, Akdeniz’in ve tüm dünyanın hem bugünü hem de geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz. Bu köprü Asya’yı Avrupa’yla, Doğu’yu Batı’yla bağlamadan önce, Türkiye’yi kendi içinde birbirine bağlamaktadır. Ülkenizin farklı bölgelerini bir araya getirerek onu adeta bir ‘duyarlılıklar kavşağı’ haline getirmektedir. İki dünya savaşının ardından ekonomik ve askeri güç stratejileriyle beslenen, küresel düzeyde yüksek gerilimli bir çatışma dönemine tanıklık ediyoruz. Tanrı’nın yardımına alçak gönüllülükle güvenerek, hakikat ve dostluk içinde birlikte yürüyelim. Türkiye, adil ve kalıcı barışın hizmetinde halklar arasında istikrar ve yakınlaşma kaynağı olsun.”

İLK DURAK ANITKABİR

Papa 14. Leo’nun Türkiye’deki ziyaretinin ilk durağı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir oldu. Papa, Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Çelenk merasiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne gelerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve “Türkiye’yi ziyaret edebildiğim için Tanrı’ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum” sözlerini yazdı. Papa’ya Anıtkabir ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

UÇAĞINA REKOR TAKİP

Papa 14. Leo’yu taşıyan uçak dün saat 12.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. ITA Airways’e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak, takip sistemi Flightradar24’te en çok takip edilen uçuş oldu.

DİYANET ZİYARETİ

Papa 14. Leo, Beştepe’deki programların ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u ziyaret etti. Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar’ın da yer aldığı belirtildi.

NOTLAR

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ankara ziyareti sırasında Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo için geniş önlemler alındı. Beştepe’deki karşılama töreni de yoğun güvenlik önlemleri alınarak yapıldı.

100’DEN FAZLA GAZETECİ İZLEDİ

Karşılama alanında gazeteciler için platform kuruldu. 100’den fazla yerli ve yabancı basın mensubu töreni izledi.

TÜRK VE VATİKAN BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Beştepe’de Türk bayrağının yanı sıra Vatikan bayrağı da göndere çekildi. Anıtkabir ziyaretinin ardından Papa Leo’nun makam aracına Beştepe’ye kadar atlı birlikler eşlik etti.

CİHANNÜMA’DA BASIN TOPLANTISI

Törenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo baş başa bir görüşme yaptı. Basın toplantısının Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu’nda yapılması dikkat çekti. Dünya, kainat anlamına gelen ‘cihan’ ile gören, gösteren anlamına gelen “nüma” sözcüklerinin birleşiminden oluşan Cihannüma Salonu, kütüphanenin dünyaya açılan penceresi olarak değerlendiriliyor.

KARDİNALLER TÖREN ALANINDA

Tören kıtasında, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de hazır bulundu. Karşılama töreni başlamadan önce kardinaller alana geldi.

İLK PAPA ZİYARETİ 1967’DE

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1967 yılında Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk Papa ziyaretinin görüntülerini paylaştı. Papa 6’ncı Paul’un Ankara ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin görüntüler, videoda yer aldı. Bu ziyaretten sonra 1979’da Papa 2’nci Jean Paul, 2006’da 16’ncı Benedikt ve son olarak 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Papa Fransuva Türkiye’yi ziyaret etmişti.

BUGÜN İZNİK, YARIN İSTANBUL

Papa 14. Leo, Ankara’daki temaslarının ardından dün akşam İstanbul’a geldi. Papa bu sabah İstanbul’daki Saint Esprit Kilisesi’nde din adamlarıyla toplantı yapacak. Ardından Bomonti Fransız Fakirhanesi Huzurevi’ni ziyaret edecek. Saat 14.00’te helikopterle İznik’e hareket edecek olan Papa, 15.30’da İznik Su Altı Bazilikası yakınında dua ayinine katılacak.

SULTANAHMET’TE DUA

Papa 14. Leo, 29 Kasım Cumartesi sabahı Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek. İstanbul Müftüsü ile birlikte mihrabın önünde dua ederek inançlar arası hoşgörü mesajı verecek. Gün içindeki temaslarında Süryani Ortodoks Kilisesi, Mor Efrem Cemaati ve Katolik temsilcilerle özel görüşmeler yer alacak. Ardından Aziz George Patrikhane Kilisesi’nde Patrik I. Bartholomeos ile bir araya gelecek.

Papa 14. Leo, Vatikan’ın Ankara Büyükelçiliği’ni de ziyaret etti. Kalabalık bir grup Papa’yı heyecanla beklerken 14. Leo da büyükelçilik çıkışında vatandaşları araçtan selamladı.