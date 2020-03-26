Papa ile aynı konutta kalan rahipte korona virüs tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona(corona) virüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa 2. Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Papa Francis'e daha önce korona virüs testi yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.



Öte yandan Vatikan'da 4 kişide korona virüs tespit edildi.