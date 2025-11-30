×
Gündem Haberleri

Papa ikinci kez Fener Rum Patrikhanesi'nde! Dün ziyaret bugün ayin

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı. Hatırlanacağı gibi Papa dün de Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmişti.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'daki temaslarının son gününde Papa, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un düzenlediği Aziz Andreas'ı anma ayinine iştirak etti.

HRİSTİYANLAR ARASI BİRLİK ÇAĞRISI

Papa 14. Leo, hitabında Türkiye seyahatinin bu anma etkinliğiyle sona erdiğini belirterek, geçmişte farklı kiliselerden Hristiyanlar arasında birçok yanlış anlamanın hatta çatışmaların yaşandığını, bugün bazı engeller olsa da birlik için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

PATRİK BARTHOLOMEOS MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos da ayinlerine Papa 14. Leo'nun katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bartholomeos, kiliselerin birliği çabalarına işaret ederek, bu amaçla geçen 45 yılda başlayan çalışmaların sürece katkısına dikkati çekti.

ORTAK KUTSAMA TÖRENİ

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katıldı.

Patrik ile Patrikhane'de öğle yemeği yedikten sonra Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçecek.

