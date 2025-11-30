×
Papa 14’üncü Leo’dan İstanbul temasları

Papa 14. Leo, İstanbul’da ilk olarak Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti. Ardından Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne gitti. Fener Rum Patrikhanesi’nde ‘Şükür Duası’ yaptı, Volkswagen Arena’da ayin yönetti.

RESMİ ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapan ve İznik’te gerçekleştirilen ayin töreninin ardından tekrar İstanbul’a gelen Papa 14’üncü Leo, ilk olarak Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi olma özelliğini taşıyan tarihi Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti. Papa’ya ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile cami görevlileri eşlik etti.

MÜEZZİNDEN DUA TEKLİFİ

Sultanahmet müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa’ya “Burası Allah’ın evi, ibadet edebilirsiniz” teklifi yaptı. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, “Papa  camiyi derin bir saygı ve dua için orada toplananların inancına karşı sessizce, tefekkür ve dinleme ruhuyla ziyaret etti. Ancak dua etmedi. Camiyi görmek, atmosferini hissetmek istediğini düşünüyorum. Ve çok memnun kaldı” açıklaması yaptı.

MOR EFREM’DE TOPLANTI

Sultanahmet Camisi ziyareti sonrası Bakırköy’de Cumhuriyet tarihinde ilk defa sıfırdan inşa edilen Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret eden Papa, burada yerel kiliselerin ve Hıristiyan toplulukların liderleriyle 2 saat süren bir özel bir görüşme gerçekleştirdi.

FENER’DE DUA, arena’Da AYİN

Papa, Fener Rum Patrikhanesi’ni de ziyaret etti. Patrik Bartholomeos ile patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi’nde “Şükür Duası” yapıp, Hıristiyanlar arasında birlik mesajı verdi. İki dini lider ortak bildiri de imzaladı. Papa ardından Volkswagen Arena’da ayin yönetti.

