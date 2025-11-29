Papa 14’üncü Leo İznik’te… Bazilika’da 1700. yıl ayini

Haberin Devamı

İLK yurtdışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere önceki gün Türkiye’ye gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Ankara ve İstanbul’daki ziyaretlerinin ardından dün saat 15.15’te Birinci Konsil’in 1700’üncü yıldönümünün kutlanacağı Bursa’nın İznik ilçesine geldi. Papa’yı taşıyan helikopter, İznik Gölü ve Antik Bazilika’nın üstünde bir süre tur atarak ilçe stadyumuna iniş yaptı. Papa, geniş güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkış yapan konvoyla birlikte saat 15.30’da İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası’nın da bulunduğu İznik Gölü Bazilikası Örenyeri’ne geldi. Dünyanın birçok ülkesinden gelen Hıristiyanlar da Papa’nın katılacağı ayini izlemek üzere Bazilika’nın etrafında toplandı; Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da ilçeye gelmesi nedeniyle Yunanistan, Sırbistan ve Rusya’dan da çok sayıda kişi İznik’e geldi.

Haberin Devamı

Papa Leo, İznik Gölü Bazilikası Örenyeri’ne gelişinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank tarafından karşılandı. Kendisini karşılayan protokol üyeleri ile birlikte örenyerine giren Papa, beraberindeki kardinalleri, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve din adamlarıyla Aziz Neophytos Bazilikası yanında kurulan platforma geçerek burada düzenlenen ekümenik dua törenine katıldı. İki farklı mezhebin temsilcisi din adamları ayinde bir araya gelirken, Katolik olan Papa 14’üncü Leo ile İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve İstanbul Başpiskoposu olarak görev yapan Bartholomeos yan yana dua etti.

Papa ve heyeti ayin alanına böyle geldi.

Papa, ayinin ardından tekrar İstanbul’a dündü. İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Papa 14. Leo, buradan Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’ne geçti. Burada konaklayacak olan Papa, bugün İstanbul’da çeşitli programlara katılacak.

Haberin Devamı

Bazilikanın bulunduğu bölgeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist ayini izledi, bazıları uzaktan eşlik etti.

İZNİK NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul’a kara yoluyla iki saat uzaklıktaki İznik, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yapmış bir yerleşim yeri. Bursa’nın 45 bin nüfuslu ilçesi Hıristiyan dünyası için önemli sembolik merkezlerden biri olma özelliği taşıyor. Birinci Ekümenik Konsil (MS 325), İmparator Konstantin tarafından İznik’te toplanırken, Hıristiyanlığın temel inanç bildirgesi olan İznik İnanç Bildirgesi kabul edildi. Yedinci Ekümenik Konsil’de (MS 787) İkonoklazm tartışması sona erdirildi, ikonlara saygı yeniden yine burada teyit edildi. İznik, erken dönem Hıristiyanlığın en aktif piskoposluk merkezlerinden biriydi. Bu iki konsil nedeniyle şehir, Hıristiyanlık tarihinde doktrinin ve inanç birliğinin şekillendiği yer olarak kabul ediliyor.

Haberin Devamı

İznik Gölü’nün altında 2014 yılında keşfedilen bazilikanın batığı, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

FAKİRHANE’Yİ ZİYARET ETTİ

PAPA 14’üncü Leo, Ankara’daki resmi temaslarının ardından perşembe akşam saatlerinde İstanbul’a gelmişti. İstanbul’daki programına dün sabah saatlerinde Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde başlayan Papa; piskoposlar, rahipler, diyakonlar, dini hayata adanmış kişiler ve ruhani görevlilerle buluştu. Saat 09.30 sıralarında başlayan ayini yönetti. Ardından Feriköy’de yoksullara hizmet veren, tedavi ve bakıma muhtaç yaklaşık 60 kişinin bulunduğu “Fransız Fakirhanesi” olarak bilinen “Fakir Küçük Kız Kardeşlerin Bakımevi”ni ziyaret etti. Papa Leo, Burada yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen ilgi ve sıcak karşılama için teşekkür etti.

Haberin Devamı

Papa 14’üncü Leo, Fransız Fakirhanesi’nde kalanlara bakan rahibelerle hatıra fotoğrafı çektirdi...

SIKI GÜVENLİK

2500 civarında polis ve çok sayıda jandarmayla yoğun güvenlik önlemleri alındı.

DÜNYA BASINI İZLEDİ

Papa’nın ziyaretini Vatikan’dan gelen çok sayıda gazetecinin de aralarında bulunduğu yüzlerce basın mensubu takip etti. Birçok televizyon kanalı ayini canlı yayınladı.

YASEMİN MİNGUZZİ: PAPA’YLA GÖRÜŞECEĞİM

İTALYAN şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülmüştü. Oğlunun katillerinin hak ettiği cezayı almaları için büyük bir mücadele veren Yasemin Minguzzi, ‘X’ hesabından yaptığı paylaşımda Papa 14. Leo ile pazar günü görüşeceklerini duyurdu. Minguzzi paylaşımında “Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmî programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından Hıristiyan din adamları da Papa’yı görmek için ilçede bir araya geldi. Papa’nın geldiği günün İznik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıldönümü olması dikkati çekti.



