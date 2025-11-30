×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Papa 14. Leo#Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi#İstanbul
Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 11:13

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne dua ziyareti yaptı.

1 /9
Papa 14. Leonun Kumkapı Meryem Ana Kilisesindeki ziyaretinden kareler
2 /9
Papa 14. Leonun Kumkapı Meryem Ana Kilisesindeki ziyaretinden kareler
3 /9
Papa 14. Leonun Kumkapı Meryem Ana Kilisesindeki ziyaretinden kareler
4 /9
Papa 14. Leonun Kumkapı Meryem Ana Kilisesindeki ziyaretinden karelerTüm Fotoğraflar
Haberin Devamı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'daki temasları kapsamında, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti.

Papa 14. Leo, buradaki konuşmasında, burayı ziyaret etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İznik Konsili'ne atıfla birlik vurgusu yaptı.

Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesini ziyaret etti

BUGÜN LÜBNAN'A HAREKET EDECEK

Vatikan Devlet Başkanı ayrıca, katedral yetkililerine sıcak karşılama için teşekkürlerini sundu.

Papa 14. Leo, Türkiye'deki temaslarını tamamladıktan sonra bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Papa 14. Leo#Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!