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Pantolon paçasını yaptırdı, tartıştığı terzinin kızını dövdü

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#Terzi#Ücret#Kavga
Pantolon paçasını yaptırdı, tartıştığı terzinin kızını dövdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 10:47

Bolu’da pantolon paçasını yaptıran kadın, ücret konusunda tartıştığı terzinin kızını darbetti. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi’ndeki bir terzide meydana geldi. Pantolonunun paçasını yaptırmak için terziye bırakan kadın, daha sonra yanındaki küçük yaştaki çocuğuyla birlikte kıyafetini almaya gitti. İş yerinde kasada bulunan terzinin kızı, yapılan işlem karşılığında 250 TL ücret talep etti. Kadının 100 TL vermesi üzerine kasadaki kız, annesinin iş yerinde olmadığını, ücret konusunu geldiğinde kendisiyle görüşebileceğini söyledi.

Pantolon paçasını yaptırdı, tartıştığı terzinin kızını dövdü

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

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Bunun üzerine müşteri ile terzinin kızı arasında tartışma çıktı. Müşteri kadın, kasanın arkasından pantolonunu almak isterken kendisine engel olmaya çalışan kızı iterek tokat attı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yeri sahibi, kızına saldırdığını öne sürdüğü müşteriden şikayetçi oldu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pantolon paçasını yaptırdı, tartıştığı terzinin kızını dövdü

 

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#Terzi#Ücret#Kavga

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