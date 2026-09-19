Pantolon giydiği için öldürülmüş

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DİYARBAKIR’ın Sur ilçesine bağlı Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında 27 Aralık 2025’te, yakınlarının başvurusu üzerine kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Rojda Yakışıklı’nın (28) öldürüldüğü ve cesedinin dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Rojda’nın birlikte yaşadığı Okay Gür (38), köylüleri Ömer Dorğun (64) ve oğlu Barış Dorğun (34) gözaltına alınarak tutuklandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 3 sanık hakkında 'iştirak halinde kadına karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. İddianamede yakalanan Okay Gür, önce suçlamayı kabul etmedi, daha sonra cesedin bulunduğu bölgeye ait fotoğrafın gösterilmesi üzerine cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

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İddianamede ayrıca Barış Dorğun’un, Okay Gür’ün Rojda’yı öldürüp gömdüğünü kendisine söylediğini ve susması karşılığında 1 milyon TL teklif ettiğini anlattığı belirtildi. Savcılık, sanıkların çelişkili ifadelerine ve Barış Dorğun’un cesedin yerini tam olarak göstermesine dikkat çekerek birlikte hareket ettiklerini değerlendirdi.

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Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmaların ardından, dosyada tutuklu olarak yargılanan Okay Gür, Ömer Dorğun ile Barış Dorğun’un tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki celsede dinlenmesi için bazı tanıkların zorla getirilmesine karar verilerek duruşma 7 Aralık tarihine erteledi.

Duruşmanın ardından yazılı açıklamada bulunan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi avukat Nazlı Matur, sanık Oktay Gür’ün tahliyesinden 1 gün sonra cinayeti işlediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

50 CM’LİK İPLE BOĞULDU

“Rojda Yakışıklı, 27 Aralık 2025 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 11’inci Yargı Paketi kapsamında tahliye edilen Okay Gür tarafından, tahliyesinden yalnızca 1 gün sonra vahşice katledilen üç çocuk annesi genç bir kadındı. Fail, yaklaşık 4 yıl önce ‘uyuşturucu imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine girmiş ve 4 yıldır cezaevinde bulunuyordu. Rojda failin tahliye edileceğini öğrendiğinde ciddi bir can güvenliği endişesi yaşamaya başladı. Bu nedenle kolluk kuvvetlerini arayarak ihbarda bulundu ve korunma talebinde bulundu.

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İhbardan yalnızca iki gün sonra, 27 Aralık 2025’te fail Okay Gür, eve gelir gelmez Rojda ile tartışmaya başlamış ve telefonuna el koymuştur. Telefonu incelerken Rojda'nın pantolon giydiği fotoğrafları gören fail, 'Nasıl olur da pantolon giyersin!' diyerek tartışmayı sürdürmüştür. Ardından Rojda'ya konuşmak istediğini söyleyerek onu evin garaj olarak kullanılan bölümüne götürmüştür. Ardından Rojda garaj olarak kullanılan bölüme götürülmüş, burada yaklaşık 50 santimetrelik bir iple boğularak öldürülmüş ve sonrasında ikametgâha yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağına gömülmüştür.”