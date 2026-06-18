×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Panter Emel’e hüzünlü veda

Güncelleme Tarihi:

#Panter Emel#Emel Yıldız#Hayvan Hakları
‘Panter Emel’e hüzünlü veda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 07:00

HAYVAN hakları konusundaki sert tutumu nedeniyle ‘Panter Emel’ olarak anılan oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız’a ulaşamayan yakınları, önceki gün saat 12.00 sıralarında ekiplerle, İstanbul Fatih’te yalnız yaşadığı evine gitti.

Haberin Devamı

Kapıyı açıp içeri giren yakınları acı tablo ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Emel Yıldız’ın (85) kalp durmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız, Fatih Camii’nde dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncu Tuna Arman ve Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray’ın da katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

‘HAYATIMDA BİR DÖNEM GİTTİ’

Bir zamanlar ev sahibi olan ve gezme amaçlı olarak birlikte sete gittiği Emel Yıldız sayesinde Yeşilçam’a adım atan Türkan Şoray, sık sık tabutunun başına giderek gözyaşı döktü. Türkan Şoray, “Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir ablamdı. Gerçekten hayatımdan bir dönem gitti gibi onunla birlikte. Yıllardır hiç kopmadık. Çok sık görüşürdük. Evlat acısını kaldıramadı. Nurlar içinde yatsın. Beni sinemayla tanıştıran Emel Abla’dır. Bu mesleği onun sayesinde sevdim. Her zaman ölene kadar da kalbimde yeri başka” dedi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Oyuncu Tuna Arman da Emel Yıldız’ın 40 gün önce kızı şair Elif Sofya’yı kaybettiğini, bu durumun onu çok etkilediğini söyledi.

NEDEN BÖYLE ANILDI

BULGARİSTAN’ın Rusçuk kentinde 18 Mayıs 1941’de dünyaya gelen Emel Yıldız, genç yaşta adım attığı sanat dünyasında sergilediği yetenekle dikkat çekti. Sinema kariyerine 1959’da ‘Feryat’ filmiyle başladı. Yeşilçam’da oyunculuk ve köşe yazarlığı yapan ünlü isim, asıl büyük mücadelesini sokak hayvanları için başlattı. Türkiye’de henüz Hayvan Hakları Yasası, dernekleri veya toplumsal bir kamuoyu bilinci oluşmamışken Emel Yıldız tek başına mücadele etti. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde ve sokak eylemlerinde sert tutumu nedeniyle halk arasında ve medyada kendisine ‘Panter Emel’ lakabı takıldı.

‘Panter Emel’e hüzünlü veda

Türkan Şoray, tabutun başında gözyaşı döktü.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Panter Emel#Emel Yıldız#Hayvan Hakları

BAKMADAN GEÇME!