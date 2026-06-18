‘Panter Emel’e hüzünlü veda

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Kapıyı açıp içeri giren yakınları acı tablo ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Emel Yıldız’ın (85) kalp durmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız, Fatih Camii’nde dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncu Tuna Arman ve Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray’ın da katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

‘HAYATIMDA BİR DÖNEM GİTTİ’

Bir zamanlar ev sahibi olan ve gezme amaçlı olarak birlikte sete gittiği Emel Yıldız sayesinde Yeşilçam’a adım atan Türkan Şoray, sık sık tabutunun başına giderek gözyaşı döktü. Türkan Şoray, “Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir ablamdı. Gerçekten hayatımdan bir dönem gitti gibi onunla birlikte. Yıllardır hiç kopmadık. Çok sık görüşürdük. Evlat acısını kaldıramadı. Nurlar içinde yatsın. Beni sinemayla tanıştıran Emel Abla’dır. Bu mesleği onun sayesinde sevdim. Her zaman ölene kadar da kalbimde yeri başka” dedi.

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Oyuncu Tuna Arman da Emel Yıldız’ın 40 gün önce kızı şair Elif Sofya’yı kaybettiğini, bu durumun onu çok etkilediğini söyledi.

NEDEN BÖYLE ANILDI

BULGARİSTAN’ın Rusçuk kentinde 18 Mayıs 1941’de dünyaya gelen Emel Yıldız, genç yaşta adım attığı sanat dünyasında sergilediği yetenekle dikkat çekti. Sinema kariyerine 1959’da ‘Feryat’ filmiyle başladı. Yeşilçam’da oyunculuk ve köşe yazarlığı yapan ünlü isim, asıl büyük mücadelesini sokak hayvanları için başlattı. Türkiye’de henüz Hayvan Hakları Yasası, dernekleri veya toplumsal bir kamuoyu bilinci oluşmamışken Emel Yıldız tek başına mücadele etti. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde ve sokak eylemlerinde sert tutumu nedeniyle halk arasında ve medyada kendisine ‘Panter Emel’ lakabı takıldı.

Türkan Şoray, tabutun başında gözyaşı döktü.